Bratislavské jazzové dni opäť otvárajú dvere mladým hudobníkom
Finalistov čaká súťažný večer 23. októbra v bratislavskom klube Jazztikot.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Festival Bratislavské jazzové dni aj tento rok ponúka príležitosť začínajúcim kapelám a hudobníkom. Organizátori vyhlasujú tradičnú súťaž, z ktorej vzíde víťaz so skvelou odmenou - koncertom na hlavnom pódiu počas festivalu v roku 2026. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10. októbra. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.
Finalistov čaká súťažný večer 23. októbra v bratislavskom klube Jazztikot. O tom, kto si zahrá pred tisíckami návštevníkov na veľkom pódiu, rozhodne kombinácia hlasovania publika na portáli sme.sk a hodnotenia odbornej poroty. Tú budú tvoriť traja bývalí víťazi súťaže.
„Každoročne na jazzákoch dostávajú priestor aj slovenské kapely, ktoré síce ešte nie sú dlho na scéne, no ich hudba je svieža, originálna a stojí za to. Hľadáme muzikantov, ktorých hudba baví a dokáže nadchnúť publikum,“ hovorí organizátor festivalu Pavel Daněk.
Kapely a hudobné projekty, ktoré sa chcú zúčastniť súťaže a mať šancu zaradiť sa do zoznamu víťazov, môžu svoje prihlášky posielať do 10. októbra. Skladby je potrebné zaslať spolu s krátkou biografiou, fotografiou a telefonickým kontaktom na adresu rockpop@rockpop.sk.
Tohtoročný víťaz súťaže si budúci rok zahrá na hlavnom pódiu festivalu a zaradí sa do zoznamu víťazov ako Ľudové mladistvá, Martin Uherek Quartet, Tibor Feledi Quintet či Kristína Mihaľová & Jakub Šedivý či Lenka Gálisová, ktorá tento rok otvorí Bratislavské jazzové dni koncertom v prvý festivalový deň.
