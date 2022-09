Bratislavské jazzové dni ponúknu otvárací koncert v Rusovciach

Bratislava 4. septembra (TASR) – Sankt Vitus Kaffee v bratislavských Rusovciach bude v nedeľu večer miestom Open Air otváracieho koncertu Bratislavských Jazzových Dní Slovenská Sporiteľňa 2022. Koncertovať budú Tibor Feledi Kairos Quintet, hviezda českého rapu Paulie Garand a Peter Lipa so svojou skupinou.



Peter Lipa, ktorý počas večera so svojou kapelou aj zaspieva, si ako hostiteľ festivalu a koncertného večera pozval dvoch talentovaných hostí. Už niekoľko rokov je zvykom, že festival dáva priestor aj mladším hudobníkom a tentokrát je tomu práve tak. Prináša do Rusoviec dva hudobné projekty s jedinečným pohľadom na hudbu zo slovenskej a českej scény.



Koncertný večer otvorí Tibor Feledi Kairos Quintet, ktorý hrá originálne kompozície, inšpirované tradíciou slovenských detských piesní v netradičnom prepojení so súčasným progresívnym jazzom. V hudbe kombinujú groove a jazzové prvky s vplyvmi elektroniky, fusion, post-bopu či voľnej improvizácie.



Paulie Garand patrí medzi ikony českého rapu a dobrej hudby. Na scéne sa pohybuje už viac ako 10 rokov, vydal osem sólových albumov a na jazzákoch sa predstaví s projektom Acoustic, s ktorým absolvoval vypredané koncertné turné v Česku. Paulie Garand má osobitný štýl, ktorý kombinuje rôznorodú mozaiku náladu a atmosfér – od vážnych tém, cez kritiku až po odľahčené témy. V Bratislave bude koncertovať s trojčlennou kapelou a znieť bude nielen rap, ale aj žánre ako jazz, soul, folk či indie rock.



Hlavná časť festivalu Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2022 bude od 21. do 23. októbra. Tento rok sa trojdňový festival uskutoční v nových priestoroch A4 STUDIO na Trnavskej ceste 39. Známi sú headlineri festivalu basgitarista Richard Bona, bubeník aj producent Yussef Dayes a basgitarista Marcus Miller.