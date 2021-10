Bratislavské jazzové dni privítajú špičkových svetových hudobníkov

Bratislava 19. októbra (TASR) – V piatok 22. októbra začínajú Bratislavské jazzové dni. Organizátori 46. ročníka ponúknu v bratislavskej Refinery Gallery koncerty špičkových svetových hudobníkov, akými sú Mike Stern, Bill Evans, Avishai Cohen či aktuálne hviezdy britskej scény Nubiyan Twist či Samm Henshaw. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.



Piatkový večer otvorí duo Lash & Grey, Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý, ktorí sú víťazmi súťaže mladých talentov v roku 2019. Na konte majú dva albumy, hudobní kritici a nielen jazzoví, aj fanúšikovia ich často označujú ako to najlepšie, čo aktuálne na Slovensku v ich žánri máme. Na pódiu ich vystrieda Camille Bertault, mladá a extrémne talentovaná parížska speváčka. Preslávila sa vďaka internetu, no nie je žiadnou rýchlokvasenou hviezdičkou, ale nádejou francúzskeho aj svetového jazzu. Na konte má už teraz spoluprácu s hviezdami ako Snarky Puppy či Corym Henrym. Headlinerom piatkového večera bude izraelský špičkový kontrabasista, svetová hviezda Avishai Cohen.



Druhý festivalový večer v sobotu 23. októbra ponúkne mladý jazz, či už slovenský alebo svetový. Najväčším lákadlom bude koncert britskej future jazz afro-dub kapely Nubiyan Twist. Mnohí fanúšikovia sa už nemôžu dočkať aj vystúpenia mladého speváka Samma Henshawa, ktorému je blízky R&B, soul, hip-hop či pop. Jeho skladby rotuje aj britské hitové rádio BBC One, má milióny prehratí na YouTube či Spotify a koncertoval s hviezdami ako James Bay či Rag 'N' Bone Man. Domácu scénu bude zastupovať spevák Samuel Hošek, ktorý sa koncertne predstaví aj s Jurešom Líškom z projektu Fallgrap, s ktorým spolupracoval na svojom minuloročnom debute.



V nedeľu 24. októbra bude pódium patriť dvom očarujúcim dámam, slovenskej speváčke Zuzane Mikulcovej a americkej speváčke Judith Hill. Zuzana Mikulcová patrí medzi najvýraznejšie mladé slovenské speváčky, na "jazzákoch" bude koncertovať s gitaristom Andrejom Hruškom a bubeníkom Gáborom Tokárom. Judith Hill je americká speváčka, ktorá zaujala aj Princa či Michaela Jacksona, ktorý s ňou plánoval spievať na svojom comebackovom turné. Nedeľný večer, ale aj tohtoročný festival, ukončia svojim koncertom legendy jazzovej scény, gitarista Mike Stern a saxofonista Bill Evans s kapelou.



Festival bude mať warm-up koncert vo štvrtok 21. októbra. V Castle Art House odohrajú svoje súťažné koncerty piati finalisti Pódia mladých talentov Nadácie SPP. Víťaza čaká aj tento rok skvelá cena, možnosť otvoriť svojim koncertom na hlavnom pódiu budúcoročné "jazzáky". Tento rok sa medzi finalistov dostali kapely a projekty Blue Zodiac, František Báleš, Peter Palaj Quartet, Peter Tomi Trio a Marek Szarvaš Projekt.







Judith Hill - https://youtu.be/OFddsP_-mqU