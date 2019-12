Bratislavské Kino Lumiére uvedie Cudzinca v raji

Bratislava 10. decembra (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére uvedie v stredu (11. 12.) o 18.00 h snímku Stranger in Paradise (Cudzinec v raji). Jediné premietanie filmu na Slovensku v roku 2019 a následnú diskusiu s hosťami z Nepálu, Kazachstanu a Ukrajiny organizuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). TASR o tom za organizátorov informoval Michal Milla.



Film Stranger in Paradise režiséra Guida Hendrikxa skúma citlivú tému rôznych emócií a postojov Európanov voči prichádzajúcim migrantom. Mentor, stvárnený Valentijnom Dhaenensom, vedie rozhovory s migrantmi, ktorí prišli do Európy po nebezpečnej trase cez Stredozemné more. V každom z troch dejstiev filmu ich konfrontuje s rôznymi reakciami Európanov – s nezáujmom a odmietaním v prvej časti, empatiou a dobrou vôľou v druhej a nezaujatým postojom s oficiálnymi pravidlami a obmedzeniami pre migrantov v tretej.



Na projekciu snímky nadviaže diskusia s majiteľom prvej nepálskej reštaurácie v Bratislave, kazašskou absolventkou fakulty manažmentu, ktorá sa po svojom štúdiu rozhodla ostať žiť na Slovensku, a s úspešnou zakladateľkou startupu v oblasti zdravia z Ukrajiny. Pokúsia sa zodpovedať na otázky - Čo ich priviedlo na Slovensko? Aké boli ich očakávania pred príchodom a aká realita ich tu čakala? Ako ich prijali Slováci medzi seba? Čo sa v ich životoch zmenilo pobytom v inej krajine?



"Film premietame v rámci Global Migration Film Festival na Slovensku. Festival predstavuje výnimočné filmy o jednom z najväčších fenoménov súčasnosti, ktoré divákov prenesú do často nepoznanej reality migrácie a s ktorými môžu spoločne hľadať odpovede na svoje otázky. Festival organizuje IOM každý rok vo vyše 100 krajinách sveta pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov, ktorý si pripomíname 18. decembra," uviedla Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM na Slovensku.



Vstup na podujatie je voľný s bezplatnými vstupenkami, ktoré si záujemcovia môžu vyzdvihnúť v čase otváracích hodín pokladne Kina Lumiére.



IOM je medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov (OSN) ako migračná agentúra OSN. V súčasnosti svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta.