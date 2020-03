Bratislavské mestské dni sa v apríli pre nový koronavírus konať nebudú

Bratislava 22. marca (TASR) – Bratislavské mestské dni, ktoré každoročne prilákajú tisíce ľudí, sa pre riziko šírenia nového koronavírusu nebudú tento rok konať tradične v apríli. TASR o tom informoval hovorca hlavného mesta Peter Bubla s tým, že ako všetci v kultúre, aj Bratislava stojí pred výzvou nanovo premyslieť organizáciu pripravovaných podujatí či nové formy komunikácie s publikom.



Galéria mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy budú priebežne zverejňovať online záznamy z podujatí, ktoré organizovali. Prinášať budú taktiež informácie o umeleckých dielach a historických predmetoch, ktoré majú vo svojich zbierkach. "Postupne pribudnú krátke tvorivé zadania pre rodičov s deťmi alebo online komentované prehliadky výstav a expozícií. Mestská knižnica pripravuje sériu čítaní pre deti, online besedy so spisovateľmi alebo tipy od našich knihovníkov," spresnil Bubla. Bádateľne Mestského ústavu ochrany pamiatok a Archívu mesta Bratislavy sú zatvorené, ale záujemcovia nájdu množstvo cenných archívnych materiálov nielen o Bratislave na viacerých slovenských aj zahraničných portáloch.



Hlavné mesto pripravuje aj niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré reagujú na stav, v ktorom sa kultúra pre situáciu okolo nového koronavírusu ocitla. Magistrát sa rozhodol zmapovať vplyv mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na kultúrny sektor na území Bratislavy aj formou dotazníka. "Dotazník je adresovaný osobám, pôsobiacim v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, pričom údaje, ktoré jeho prostredníctvom získame, nám pomôžu lepšie odhadnúť rozsah škôd pre jednotlivcov i kultúrne organizácie a presnejšie formulovať kroky mesta, ktoré by pomohli situáciu v kultúrnom sektore zlepšiť," vysvetlil Bubla.



Nadácia mesta Bratislavy zároveň rozdelí v tomto roku 600.000 eur na podporu udržateľnosti kultúry. Nadácia prijíma nové opatrenia v aktuálne vyhlásenom grantovom programe kultúra, spustenom koncom februára. Prvým opatrením je predĺženie uzávierky do konca apríla.



Výpadky príjmov zo vstupného či prenájmu sa dotknú podľa magistrátu aj kultúrnych príspevkových organizácií mesta. "Situáciu budeme vyhodnocovať priebežne. Zatiaľ však chceme ostať v kontakte s návštevníkmi našich organizácií v online priestore," podotkol Bubla.