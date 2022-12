Bratislavské Teatro Colorato odpremiérovalo Hviezdoslavovu Ráchel

Bratislava 10. decembra (TASR) – Bratislavské Teatro Colorato má na konte ďalšiu premiéru. Do repertoáru mu pribudla poetická inscenácia Ráchel, divadelné spracovanie rovnomennej básne Pavla Országha Hviezdoslava. Hlavnú hrdinku stvárňuje herečka Eva Mores.



"Hoci Hviezdoslav čerpá svoj námet zo starozákonnej Herodesovskej témy, nezmyselnosť vraždenia nevinných, udržanie si moci a vplyvu za cenu ľudských obetí sa dnes javí ešte viac mrazivo aktuálna," hovorí režisér inscenácie Peter Weinciller. "Nový repertoárový prírastok je po inscenáciách Ó sláva hviezd ó sláva a Časy, časy, mrcha časy akýmsi symbolickým zavŕšením našej hviezdoslavovskej trilógie," dodal.



Dramaturgička inscenácie Judita Sadíleková vysvetľuje, že tvorcovia sa snažili zachytiť vnútornú podstatu bolesti a boja jednej matky, ktorá v nezmyselných "jatkách" prišla o deti. "Či to bolo kedysi v dobe narodenia Krista, alebo dnes, bolesť zo straty je rovnaká. V inscenácii sme sa však snažili vyhnúť pátosu, ku ktorému táto téma prirodzene zvádza, a poukázať skôr na vnútorný proces, ktorý sa odohráva v trpiacom a bezbrannom človeku," zdôraznila.



Špecifický žáner divadla poézie si vyžadoval minimalistické rekvizity a osobitý inscenačný prístup. "Ako výtvarný koncept sme si zvolili tmavý stôl s bielym porcelánom, šálkami a hru so svetlom. Metafora krehkosti témy sa v porceláne priam ponúka," ozrejmila scénografka Michaela Zajačková.



Postavy vojakov, súrodencov Ráchel, hrobárov a "komentátorov deja" hrajú mladí talentovaní herci Martin Toman a Lukáš Herc. Hlavnú hrdinku stvárňuje Eva Mores, ktorá priznáva, že Hviezdoslavov verš zvádza hercov k istému dramatickému pátosu a "recitovaniu". "Pre mňa bolo najťažšie udržať emóciu na uzde a zobraziť postavu Ráchel s istou dávkou odstupu, vnútornej pravdy a prirodzenosti, ktorú si žáner divadla poézie vyžaduje," prezradila Mores, známa z filmových a televíznych projektov. "Uvedomujem si, že potrebujem stáť na javisku. Filmovanie je super, ale stvárňovať divadelnú rolu pred živým publikom je vždy vzrušujúce a vždy nanovo," uzavrela herečka, ktorá divákov mohla osloviť aj v novom filme Terezy Nvotovej Svetlonoc.