Bratislavský festival SHARPE 2024 privíta 100 umelcov a rečníkov

Bratislava 23. apríla (TASR) - Obľúbený hudobný festival a konferencia SHARPE 2024 privíta od štvrtka 25. apríla do soboty 27. apríla viac ako 100 umelcov a rečníkov z 24 krajín. Priestory bratislavskej Novej Cvernovky sa zaplnia nádejnými umelcami, hudobnými profesionálmi a kultúrnymi nadšencami. Podujatie je bohaté na hudobné objavy, zážitky, nové pracovné kontakty či priateľstvá. TASR o tom informovala PR manažérka Linda Durkáčová.



Na siedmich pódiách v priebehu troch dní návštevníci zažijú viac ako šesťdesiat hudobných vystúpení, desať konferenčných panelov, dva workshopy, tri speedmeetingy, tri recepcie a nekonečný networking. Podujatie už tradične začne štvrtkovým otváracím večerom, na ktorom vystúpi španielske duo Dame Area, ktoré nehrá ten istý set dvakrát, špička alternatívnej slovenskej hudobnej scény, zoskupenie Kill Your Rap Idols alebo Berlin Manson, Fvck_Kvlt, Edúv Syn, Dušan Vlk, Temný Rudo, Arleta, Paris a VKTRD. Večer uzavrie rázna dvojica z Chicaga Angry Blackmen s ich experimentálnym hip-hopom a nekompromisnou lyrikou.



Festival bude pokračovať aj v piatok (26. 4.) a sobotu (27. 4.) s hudobným programom od 18.00 h do 4.00 h nasledujúceho dňa. Každý umelec z line-upu tvorí na rozhraní niekoľkých žánrov a zaznie tu snáď všetko od art popu cez indie, shoegaze, disco, folk, blues, hip-hop, prog rock, nu-jazz, R&B, post-punk, klasickú hudbu, black metal až po industrial techno.



Konferenčná časť prinesie témy ako generačná diverzifikácia publika, ekologickejšie alternatívy festivalovej gastro ponuky, rola umelcov a kultúrnych pracovníkov v súčasnom socio-politickom dianí na Slovensku a vo svete, stúpajúce náklady na vystúpenia headlinerov a safe space v kultúre hudobných podujatí. Uznávaná talianska promotérka Katia Giampaolo bude v piatok popoludní viesť rozhovor s legendou amerického nezávislého rádia KEXP Kevinom Colom. V sobotu zaznie rozhovor s Michailom Stanglom, známym aj ako DJ Opium Hum, hybnou silou elektronickej undergroundovej scény v Európe a jedným z kurátorov berlínskeho CTM festivalu a klubu Berghain.



Za veľmi dôležitú považuje festival tému safe space, teda bezpečného priestoru, vďaka ktorému môžu byť kultúrne podujatia viac inkluzívne.