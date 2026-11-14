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Bratislavský Zimný štadión O. Nepelu v sobotu večer roztancuje Pitbull

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pitbull Bratislavu roztancuje hitmi, ktoré ovládli svetové rebríčky aj tanečné parkety.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v sobotu večer vystúpi Pitbull. Koncert sa uskutoční v rámci jeho turné „I'm back!“. TASR o tom informovali organizátori.

Pitbull Bratislavu roztancuje hitmi, ktoré ovládli svetové rebríčky aj tanečné parkety. Jeho šou rozprúdi aj špeciálny hosť Lil Jon.

Po sérii veľkolepých medzinárodných vystúpení a virálnom fanúšikovskom trende sa fanúšikovia môžu opäť tešiť na elektrizujúci, multigeneračný koncertný zážitok,“ uviedli organizátori.
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