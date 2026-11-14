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Bratislavský Zimný štadión O. Nepelu v sobotu večer roztancuje Pitbull
Pitbull Bratislavu roztancuje hitmi, ktoré ovládli svetové rebríčky aj tanečné parkety.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v sobotu večer vystúpi Pitbull. Koncert sa uskutoční v rámci jeho turné „I'm back!“. TASR o tom informovali organizátori.
Pitbull Bratislavu roztancuje hitmi, ktoré ovládli svetové rebríčky aj tanečné parkety. Jeho šou rozprúdi aj špeciálny hosť Lil Jon.
„Po sérii veľkolepých medzinárodných vystúpení a virálnom fanúšikovskom trende sa fanúšikovia môžu opäť tešiť na elektrizujúci, multigeneračný koncertný zážitok,“ uviedli organizátori.
Pitbull Bratislavu roztancuje hitmi, ktoré ovládli svetové rebríčky aj tanečné parkety. Jeho šou rozprúdi aj špeciálny hosť Lil Jon.
„Po sérii veľkolepých medzinárodných vystúpení a virálnom fanúšikovskom trende sa fanúšikovia môžu opäť tešiť na elektrizujúci, multigeneračný koncertný zážitok,“ uviedli organizátori.