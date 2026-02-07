< sekcia Kultúra
Bratislavu čaká veľkolepá bondovská orchestrálna šou svetovej úrovne
Na projekte sa podieľa 48 účinkujúcich slovenských umelcov a približne 30 profesionálov v zákulisí.
Autor TASR
Bratislava 7. februára (TASR) - Rok intenzívnych príprav, jedinečný kolektív 78 tvorcov a ambícia priniesť Slovensku koncert na úrovni svetových metropol, to je Music of James Bond Orchestra Live Show, ktorá sa uskutoční 9. apríla v bratislavskom A4 Studio. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.
Speváčka Martina Schindlerová, dirigent Vlado Valovič a jeho 30-členný orchester prinesú do Bratislavy ikonickú filmovú hudbu v podobe veľkolepej audiovizuálnej šou, aká sa bežne realizuje len v zahraničných metropolách. Projekt je koncipovaný ako prvá timekódovaná audiovizuálna orchestrálna šou na Slovensku, v ktorej sú hudba, svetlá, projekcie a scénické efekty presne synchronizované do jedného silného vizuálno-hudobného zážitku.
Martina Schindlerová sa na tento projekt pripravovala s maximálnym nasadením. Hodiny spevu, práca na náročnom repertoári a systematická príprava programu priniesli jej výrazný profesionálny aj osobnostný rast, ktorý ju posunul do novej umeleckej fázy. „Je to jeden z najväčších a najnáročnejších koncertov, aké sa na Slovensku pripravili. Aj preto sme sa rozhodli len pre jediné vystúpenie tento rok v apríli v Bratislave,“ vysvetľuje speváčka.
Projekt vníma aj dirigent Vlado Valovič ako osobnú srdcovú záležitosť. Krátko po realizácii koncertu oslávi 81 rokov a vníma ho ako symbolické vyústenie celoživotnej práce s orchestrom, populárnou hudbou a mladšími generáciami interpretov. Režisér Karol Vosátko sa tento rok zapojil do tvorby dramaturgickej koncepcie programu, ktorá posilňuje bondovskú atmosféru a filmový charakter. Tomáš Mavrov nastavoval timekódy audiovizuálnej šou, aby všetko presne sedelo pre dokonalý divácky zážitok.
Na projekte sa podieľa 48 účinkujúcich slovenských umelcov a približne 30 profesionálov v zákulisí. Music of James Bond nie je len koncertom, ale komplexnou filmovou audiovizuálnou šou, ktorá prepája hudbu, emóciu, technológiu a pohyb do jedného výnimočného kultúrneho zážitku. Ambíciou tvorcov je, aby aj slovenskí diváci mali možnosť zažiť veľkolepý audiovizuálny formát porovnateľný s formátmi veľkých svetových metropol.
Speváčka Martina Schindlerová, dirigent Vlado Valovič a jeho 30-členný orchester prinesú do Bratislavy ikonickú filmovú hudbu v podobe veľkolepej audiovizuálnej šou, aká sa bežne realizuje len v zahraničných metropolách. Projekt je koncipovaný ako prvá timekódovaná audiovizuálna orchestrálna šou na Slovensku, v ktorej sú hudba, svetlá, projekcie a scénické efekty presne synchronizované do jedného silného vizuálno-hudobného zážitku.
Martina Schindlerová sa na tento projekt pripravovala s maximálnym nasadením. Hodiny spevu, práca na náročnom repertoári a systematická príprava programu priniesli jej výrazný profesionálny aj osobnostný rast, ktorý ju posunul do novej umeleckej fázy. „Je to jeden z najväčších a najnáročnejších koncertov, aké sa na Slovensku pripravili. Aj preto sme sa rozhodli len pre jediné vystúpenie tento rok v apríli v Bratislave,“ vysvetľuje speváčka.
Projekt vníma aj dirigent Vlado Valovič ako osobnú srdcovú záležitosť. Krátko po realizácii koncertu oslávi 81 rokov a vníma ho ako symbolické vyústenie celoživotnej práce s orchestrom, populárnou hudbou a mladšími generáciami interpretov. Režisér Karol Vosátko sa tento rok zapojil do tvorby dramaturgickej koncepcie programu, ktorá posilňuje bondovskú atmosféru a filmový charakter. Tomáš Mavrov nastavoval timekódy audiovizuálnej šou, aby všetko presne sedelo pre dokonalý divácky zážitok.
Na projekte sa podieľa 48 účinkujúcich slovenských umelcov a približne 30 profesionálov v zákulisí. Music of James Bond nie je len koncertom, ale komplexnou filmovou audiovizuálnou šou, ktorá prepája hudbu, emóciu, technológiu a pohyb do jedného výnimočného kultúrneho zážitku. Ambíciou tvorcov je, aby aj slovenskí diváci mali možnosť zažiť veľkolepý audiovizuálny formát porovnateľný s formátmi veľkých svetových metropol.