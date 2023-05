Bratislavu navštívi dánska autorka bestsellerov J. Tellerová

Bratislava 2. mája (TASR) - Do Bratislavy zavíta dánska autorka bestsellerov Janne Tellerová. V hlavnom meste uvedie filmový triler Nič natočený podľa jej literárnej predlohy. "Vyšla v 30 krajinách a po celom svete sa predalo viac ako 1,5 milióna výtlačkov," približuje spoločnosť Film Europe, ktorá snímku Nič prinesie do kín 1. júna. Kniha vychádza v slovenskom jazyku vo vydavateľstve Zelený kocúr 10. mája. Tellerová ju slovenskému publiku predstaví na besede 15. mája v jednom z bratislavských nákupných centier na pravej strane Dunaja, kde sa uskutoční aj prvá predpremiéra filmu.



Dánska spisovateľka s nemecko-rakúskymi koreňmi Janne Tellerová zavíta do Českej republiky a na Slovensko pri príležitosti predpremiéry snímky. "Ku krehkej téme ľudskosti v spoločnosti mala autorka blízko už v čase, keď pôsobila ako makroekonómka Organizácie Spojených národov a Európskej únie pre riešenie konfliktov a humanitárnych otázok, a to so zameraním na Afriku," približuje Film Europe autorku, ktorá pracovala v Tanzánii, Mozambiku a Bangladéši. V roku 1995 sa začala naplno venovať iba písaniu. Jej diela sú často sprevádzané spoločenskými kontroverziami a horúcimi debatami. Inak to nie je ani v prípade bestselleru Nič.



"Tak ako bola samotná kniha pre svoju kontroverznosť hneď spočiatku vyraďovaná z mnohých knižníc po celej Európe, rýchlo dosiahla medzinárodný ohlas a vyhrala niekoľko medzinárodných ocenení," poznamenáva ku knihe s tým, že má na konte vyše 100 divadelných adaptácií a vznikla podľa nej aj opera.



Film Nič v réžii Trine Piil sleduje, ako skupina mladých študentov čelí nezmyselnosti života. Diváci sa ocitnú v krajine nihilizmu, ktorá násťročných hrdinov núti zbaviť sa raz a navždy detskej nevinnosti. "Snímka vyvolala v Dánsku takú kontroverziu, že bola jeden čas dokonca zakázaná," dodáva distribučná spoločnosť.



Hlavný hrdina filmu je deviatak Pierre Anthon, ktorý z ničoho nič vyhlási, že život nemá zmysel, odíde zo školy, vylezie na strom a odmieta z neho zliezť. Vyvolá tým medzi svojimi spolužiakmi existenciálnu krízu. Rozhodnú sa zhromaždiť svoje najcennejšie veci a vytvoriť "hromadu zmyslu", ktorá by ho presvedčila, že nemá pravdu. Týmto gestom sa však začína nebezpečná, znepokojujúca a kontroverzná hra o to, na čom skutočne záleží.