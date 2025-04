Breznianski ochotníci žali s inscenáciou Bohdana v Portugalsku úspech

Brezno 3. apríla (TASR) - Jeden z najstarších a najaktívnejších ochotníckych divadelných súborov na Slovensku, Divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna, zaznamenal v uplynulých dňoch mimoriadny úspech na medzinárodnej i domácej scéne. S autorskou inscenáciou Bohdana získal cenu za najlepší umelecký projekt na európskych cenách amatérskeho divadla Gil Vicente v Portugalsku a ešte predtým si z Tajovského divadelných dní odniesol prvé miesto a postup na krajské kolo. TASR o tom vo štvrtok informoval predseda divadelného súboru Erik Škôlka.



„Európske ceny Gil Vicente sú organizované v spolupráci s medzinárodnou asociáciou amatérskeho divadla. Oceňujú najvýraznejšie projekty amatérskych súborov z celej Európy v kategóriách Najlepší pôvodný scenár, Najlepší umelecký projekt a Najlepšie divadelné počiny. Porota rozhodovala na základe videozáznamu inscenácie s anglickými titulkami a preloženého scenára,“ vysvetlil Škôlka.



Pri sledovaní online prenosu a vyhlásení výsledkov nechýbali emócie. „Bol to šok a hneď na to prišla hrdosť na celý tím, ktorý sa na inscenácii podieľal. Viac ako 30 ľudí pracovalo na nej pol roka, čo sa určite odzrkadlilo i na výsledku, ktorý mohol vidieť divák. V tej chvíli si uvedomíte, že to celé, aj keď amatérske, má obrovský zmysel. Že ochotnícke divadlo s poctivým prístupom a vášňou dokáže preraziť aj na európskej úrovni,“ zdôraznil predseda divadelného súboru.



Za úspešným projektom stojí režisér Matej Struhár, dramaturgička Martina Mašlárová, hudobníčka Mária Jašurdová, zborová vedúca Veronika Veverková, choreografka Nina Ilievová a posunkového jazyka sa zhostil Peter Vrťo. Cenu za celý tvorivý tím prevzal počas galavečera v portugalskom Barcelose Struhár, ktorý je zároveň autorom scenára, scény a kostýmov.



„Inšpiroval ma motív troch zhavranených bratov, no v našom spracovaní sa do popredia dostáva ich sestra Bohdana. Silná, odvážna, schopná čeliť temnote a zachrániť svojich bratov,“ priblížil Struhár.



Breznianski ochotníci zaznamenali s Bohdanou výrazný úspech i na regionálnej súťažnej prehliadke Tajovského divadelné dni. Inscenácia získala okrem prvého miesta aj diplom za hudobnú interpretáciu, Cenu Jozefa Šebu za najlepší herecký výkon v súťaži a cenu za ženský herecký výkon pre Terezu Holubovú za stvárnenie titulnej postavy.



Inscenáciu bude mať domáce publikum možnosť opäť vidieť 26. apríla v Mestskom dome kultúry v Brezne.