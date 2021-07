Britney Spearsová si môže najať vlastného právnika

Los Angeles 15. júla (TASR) – Americký súd rozhodol, že speváčka Britney Spearsová si môže určiť vlastného právneho zástupcu, ktorý jej pomôže vymaniť sa z opatrovníctvo svojho otca.



Počas stredajšieho súdneho konania sudkyňa Brenda Pennyová prijala odstúpenie Samuela Inghama, ktorého súd určil za právneho zástupcu speváčky po tom, ako sa pred 14 rokmi nervovo zrútila, a akceptovala novú voľbu Spearsovej, ktorá si za nového právneho zástupcu vybrala Mathewa Rosengarta.



Rosengart pre tlačovú agentúru AFP uviedol, že podá čo najskôr žiadosť o ukončenie opatrovníctva zo strany jej otca, a zároveň naznačil, že Spearsovej otec by sa mal opatrovníctva vzdať sám.



Otec Jamie Spears začiatkom roka 2008 prevzal opatrovníctvo nad svojou dcérou pre jej široko medializované psychické problémy. Spearsová však vlani požiadala o ukončenie tohto opatrovníctva, ktoré nazvala „krutosťou".



Spearsová minulý mesiac vystúpila v tejto súvislosti na súde a uviedla, že v rámci opatrovníctva nemá dovolené vydať sa alebo mať ďalšie deti, ani riadiť vlastné motorové vozidlo; údajne musela tiež vystupovať na koncertoch, pretože v prípade, ak by nebola uposlúchla, vyhrážali sa jej súdnym konaním.



Zo Spearsovej opatrovníctva – ktorého súčasťou je niekoľko osôb a organizácii spravujúcich speváčkine záležitosti – odstúpili po jej svedectve okrem jej bývalého právnika aj firma, ktorá spoločne so Spearsovej otcom spravovala jej financie, a aj jej bývalý manažér Larry Rudolph.



Speváčkin otec však odmieta z opatrovníctva odstúpiť dobrovoľne a Britneyino vyjadrenie o tom, že je zodpovedný za všetko zlé, čo sa jej kedy stalo, odmieta.