Britská herecká ikona Michael Caine má 90 rokov

Londýn/Bratislava 14. marca (TASR) - Medzinárodne úspešný britský herec Michael Caine sa zaradil medzi velikánov hereckého umenia nielen vo filmových, ale aj televíznych a divadelných produkciách. Je držiteľom dvoch Oscarov za výkon vo filmoch Hana a jej sestry a Pravidlá muštárne, ako aj troch Zlatých glóbusov a množstva ďalších ocenení. Rešpektovaný herec sa v utorok 14. marca dožíva 90 rokov.



Michael Caine, vlastným menom Maurice Joseph Micklewhite, sa narodil 14. marca 1933 v Londýne. Po absolvovaní štátnej služby v armáde začal v 50. rokoch minulého storočia navštevovať večerné kurzy herectva. Najskôr účinkoval na divadelných doskách, do sveta filmu vstúpil v roku 1956 vojnovou snímkou A Hill in Korea.



Významným momentom v jeho kariére bolo stvárnenie šarmantného lámača ženských sŕdc vo filme Alfie (1966). Za presvedčivý výkon bol nominovaný na Oscara. V 70. rokoch 20. storočia dosiahol všestranný herec medzinárodnú slávu. V úlohe zabijaka sa predstavil v kriminálnom thrilleri Chyťte Cartera (Get Carter, 1971) a ďalšiu nomináciu na Oscara získal za úlohu v snímke Sleuth (1972), v ktorej si zahral po boku Laurenca Oliviera.



Po týchto úspechoch možno spomenúť jeho účinkovanie v dobrodružnom filme Muž, ktorý chcel byť kráľom (The Man Who Would Be King, 1975) alebo vojnovú drámu Orol pristál (The Eagle Has Landed, 1976), v ktorej sa Caine predstavil ako veliteľ nemeckej parašutistickej jednotky.



Tretiu nomináciu na Cenu Akadémie a prestížnu sošku akou je Zlatý glóbus talentovanému hercovi priniesol výkon v komédii Rita (Educating Rita, 1983), v ktorej zosobnil profesora literatúry a neúspešného spisovateľa so sklonmi k alkoholizmu. Mimoriadny úspech, ktorý pretavil do zisku Oscara zaznamenal vďaka vedľajšej úlohe v tragikomédii Hana a jej sestry (Hannah and Her Sisters, 1986). Do roly účtovníka Elliota, ktorý zahorí láskou k svojej švagrinej ho obsadil Woody Allen.



Ďalšie ocenenia v podobe Zlatého glóbusu si odniesol za dvojdielnu televíznu minisériu Jack Rozparovač (Jack the Ripper, 1988), v ktorom sa predviedol ako šéfinšpektor Frederick Abberline a tiež za úlohu showbiznisového agenta Raya Saya vo filme Tichý hlas (1998).



Nielen divákov, ale aj filmových odborníkov Michael Caine zaujal v dráme Pravidlá muštárne (The Cider House Rules, 1999). Za úlohu láskavého doktora a zakladateľa sirotinca Wilbura Larcha získal svojho druhého Oscara. Na rovnaké ocenenie bol nominovaný za postavu novinára v snímke Tichý Američan (The Quiet American, 2002).



V roku 2005 sa Caine objavil ako komorník a dôverník superhrdinu Batmana v akčnej snímke režiséra Christophera Nolana s názvom Batman začína (Batman Begins). Túto rolu si zopakoval v pokračovaniach Temný rytier (The Dark Knight, 2008) a Návrat Temného rytiera (The Dark Knight Rises, 2012).



Z ďalšieho množstva filmov možno spomenúť thrillery Potomkovia ľudí (Children of Men, 2006), Dokonalý trik (The Prestige, 2006), Počiatok (Inception, 2010) či sci-fi drámu Interstellar, pričom posledné tri menované filmy opäť režíroval Nolan.



Uznávaného herca mohli diváci vidieť aj v špionážnej komédii Kingsman: Tajná služba (Kingsman: The Secret Service, 2014). Hudobného skladateľa na dôchodku si zahral vo filme Mladosť (Youth, 2015), ktorý režíroval Paolo Sorrentino. V roku 2021 stelesnil mrzutého a samotárskeho spisovateľa v komédii Bestsellery (Best Sellers). Slávny herec bol tiež súčasťou historickej drámy o zrode slávneho českého vojvodcu s názvom Jan Žižka (Medieval, 2022), ktorý režíroval český filmový tvorca Petr Jákl.



Na Medzinárodnom filmovom festivale Karlove Vary si Michael Caine v auguste 2021 prevzal Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos pre svetovú kinematografiu. Legendárneho umelca v novembri 2000 britská kráľovná Alžbeta II. povýšila do rytierskeho stavu. Herec je druhýkrát ženatý. Od roku 1973 je manželom bývalej modelky Shakiry Caine.