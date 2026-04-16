Britská kapela Kosheen sa vráti do Bratislavy
Kosheen patria dlhodobo medzi najžiadanejšie zahraničné mená na klubovej scéne v strednej Európe.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Bratislava sa začiatkom roka 2027 stane dejiskom výnimočného koncertného návratu. Britská elektronická formácia Kosheen, ktorá patrí medzi rešpektované mená európskej elektronickej scény, vystúpi v hlavnom meste v rámci exkluzívneho klubového turné po Česku a Slovensku. Kosheen sa predstavia 12. februára 2027 v bratislavskom Majestic Music Clube. Pôjde o jedinú slovenskú zastávku pripravovaného CZ/SK turné, ktoré zavíta aj do českých miest Liberec, Plzeň a Ostrava. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
Kosheen patria dlhodobo medzi najžiadanejšie zahraničné mená na klubovej scéne v strednej Európe. Ich koncerty v menších priestoroch bývajú pravidelne vypredané a fanúšikovia sa zhodujú, že práve klubová atmosféra dodáva ich hudbe najväčšiu intenzitu. Bezprostredný kontakt s publikom, energia na dosah a silné emócie vytvárajú koncertný zážitok, ktorý veľké pódiá nedokážu nahradiť. Jednou z hlavných devíz kapely je charizmatická speváčka Sian Evans. Jej výrazný hlas sa stal poznávacím znamením kapely a zásadnou súčasťou ich hudobnej identity. Naživo Kosheen spájajú breakbeat, drum'n'bass a rockovú dynamiku do energickej koncertnej podoby. Výsledkom je strhujúca live show, ktorá graduje od prvých tónov až po silné finále.
Turné prichádza v čase, keď si fanúšikovia pripomínajú 25 rokov od vydania debutového albumu Resist. Práve tento album s hitmi Hide U či Catch katapultoval kapelu medzi najvýraznejšie mená elektronickej scény začiatku 21. storočia. Jeho odkaz je dodnes citeľný - nielen v kluboch, ale aj na veľkých festivalových pódiách, kde sa kapela v posledných rokoch opäť predstavila, napríklad na legendárnom Glastonbury Festival.
Kosheen patria dlhodobo medzi najžiadanejšie zahraničné mená na klubovej scéne v strednej Európe. Ich koncerty v menších priestoroch bývajú pravidelne vypredané a fanúšikovia sa zhodujú, že práve klubová atmosféra dodáva ich hudbe najväčšiu intenzitu. Bezprostredný kontakt s publikom, energia na dosah a silné emócie vytvárajú koncertný zážitok, ktorý veľké pódiá nedokážu nahradiť. Jednou z hlavných devíz kapely je charizmatická speváčka Sian Evans. Jej výrazný hlas sa stal poznávacím znamením kapely a zásadnou súčasťou ich hudobnej identity. Naživo Kosheen spájajú breakbeat, drum'n'bass a rockovú dynamiku do energickej koncertnej podoby. Výsledkom je strhujúca live show, ktorá graduje od prvých tónov až po silné finále.
Turné prichádza v čase, keď si fanúšikovia pripomínajú 25 rokov od vydania debutového albumu Resist. Práve tento album s hitmi Hide U či Catch katapultoval kapelu medzi najvýraznejšie mená elektronickej scény začiatku 21. storočia. Jeho odkaz je dodnes citeľný - nielen v kluboch, ale aj na veľkých festivalových pódiách, kde sa kapela v posledných rokoch opäť predstavila, napríklad na legendárnom Glastonbury Festival.