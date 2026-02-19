< sekcia Kultúra
Britská soulová kráľovná Jorja Smith vystúpi prvýkrát na Slovensku
Bratislava 19. februára (TASR) - Na 15. ročníku Grape festivalu vystúpi britská speváčka a skladateľka Jorja Smith. „Ikona súčasného r&b/soulu sa stane piatkovým headlinerom na hlavnom pódiu. Na Slovensku sa predstaví vôbec po prvý raz,“ oznámili organizátori. Vystúpenie sa uskutočni v piatok 14. augusta a doplní už organizátormi predstavenú medzinárodnú popovú hviezdu CMAT.
„Jorju Smith sme sa snažili priniesť na Grape festival tri roky. V roku 2024 sme boli veľmi blízko, no až teraz sa nám to podarilo. Teší nás, že sa Jorja Smith rozhodla vystúpiť práve na Slovensku a pravdepodobne nevystúpi nikde v okolí,“ hovorí Ján Trstenský, CEO festivalu.
Jorja Smith vstúpila do hudobného sveta v roku 2016 debutovým singlom Blue Lights. „Obsahoval sample skladby Sirens od Drakea. Ten si ihneď obľúbil je podmanivý hlas a zobral si ju ako hosťa na svoje turné v roku 2017, následne pokračovala v tom istom roku ako ‚predskokan‘ na šnúre Bruna Marsa. Následne ju rebríček nových talentov BBC Music Sound of 2017 zaraďuje na štvrtú priečku a predurčuje skvelú kariéru,“ približujú organizátori festivalu štart mladej speváčky, ktorá o rok neskôr vydala svoj prvý štúdiový album Lost & Found a stala sa hviezdou prvej veľkosti.
Získala ocenenia a nominácie v Brit Awards, Grammy, MTV Music Awards, Q Awards a ďalších. Smithovej debut nominovali aj na prestížnu cenu Mercury Prize. Na ďalší štúdiový album Falling or Flying si fanúšikovia speváčky museli počkať päť rokov. Následné turné na jeho podporu trvalo dva roky. „Jorja dokazuje, že je momentálne jednou z najzaujímavejších predstaviteliek žánrov r&b/soul a jej skvelé live vystúpenia sú vrcholom všetkých hudobných festivalov,“ dodávajú organizátori podujatia, ktorý sa uskutoční 14. až 15. augusta na letisku v Trenčíne.
