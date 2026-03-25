Britskí Muse oznámili vydanie nového albumu The Wow! Signal
Singel Be With You otvára album monumentálnym zvukom kostolných organov a epickým vokálom Matta Bellamyho, čo graduje do nekompromisnej elektroniky a rocku.
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Rockoví velikáni Muse oznámili vydanie svojho jubilejného desiateho štúdiového albumu. Novinka s názvom The Wow! Signal vyjde 26. júna. Oznámenie prebehlo štýlovo mimo tento svet - kapela ho doslova vyslala do vesmíru. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
V spolupráci so spoločnosťou Sent Into Space vyniesol špeciálne navrhnutý modul do výšky 33 km nad zemský povrch tablet s premiérou videoklipu k novému singlu Be With You. Druhá časť nákladu obsahovala originálnu sadu nálepiek. Tieto ‚vesmírne‘ nálepky budú následne pribalené k exkluzívnym vinylom.
The Wow! Signal je prvým počinom kapely od čias úspešného albumu Will of the People (2022). Obsahuje desať skladieb, sú nimi The Dark Forest, Nightshift Superstar, Shimmering Scars, Cryogén, Be With You, Hexagons, The Sickness In You & I, Unravelling, Hush, Space Debris.
Názov odkazuje na jednu z najväčších medzihviezdnych záhad minulého storočia: silný rádiový signál zachytený v roku 1977, pri ktorom astronóm Jerry R. Ehman v úžase pripísal na okraj papiera slovo „Wow!“. Táto kombinácia kozmického tajomstva a existenčnej nádeje tvorí chrbticu celého albumu.
Singel Be With You otvára album monumentálnym zvukom kostolných organov a epickým vokálom Matta Bellamyho, čo graduje do nekompromisnej elektroniky a rocku. Skladba má v sebe silný nádych 80. rokov, ktorý kapela interpretuje svojim typickým moderným spôsobom. Príbeh videoklipu zachytáva podivné úkazy a stretnutie dvoch ľudí, ktorí sú svedkami krásneho, no desivého vesmírneho fenoménu.
