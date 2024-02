Britský spevák James Blunt má 50 rokov, v marci zavíta na Slovensko

Tidworth/Bratislava 22. februára (TASR) - Pôsobil ako dôstojník britskej armády a slúžil v rámci mierovej misie NATO v Kosove v roku 1999. Do celosvetového hudobného povedomia sa dostal so singlami You're Beautiful a Goodbye My Lover. Predal viac ako 20 miliónov hudobných nosičov po celom svete a je držiteľom významných hudobných ocenení a nominácií.



Vo štvrtok 22. februára bude mať britský spevák a skladateľ James Blunt 50 rokov.



Jeho štýl je zmesou popu, rocku a folku a popri speve hrá na širokú škálu nástrojov vrátane klavíra, gitary, organu, marimby a mellotronu. Už v marci tohto roku svoju muzikálnosť, ako aj najnovší album, predstaví opäť aj na Slovensku v rámci svojho aktuálneho koncertného turné.



James Blunt, vlastným menom James Hillier Blount, sa narodil 22. februára 1974 vo vojenskej nemocnici v anglickom meste Tidworth. Rané detstvo strávil s rodičmi a dvoma sestrami v Anglicku, na Cypre a v Nemecku. Tam bol jeho otec vyslaný ako plukovník britského armádneho letectva a pilot vojenského vrtuľníka.



Blunt ako dieťa navštevoval hodiny klavíra a huslí. Jeho prvé významné stretnutie s populárnou hudbou bolo na súkromnej škole Harrow School. Po jej absolvovaní získal štipendium od armády na štúdium na Univerzite v Bristole. Najskôr študoval letecké inžinierstvo a potom prešiel na štúdium sociológie, z ktorej získal titul v roku 1996. Už počas štúdia na strednej škole začal hrať na gitare a písať piesne. S hudbou pokračoval aj na univerzite a aj v armáde.



Ako prieskumný dôstojník britských ozbrojených síl slúžil v roku 1999 v NATO v Kosove. Z armády odišiel v hodnosti kapitána 1. októbra 2002 po šiestich rokoch služby. Počas misie v Kosove sa Blunt zoznámil s prácou Lekárov bez hraníc a odvtedy je ich sponzorom prostredníctvom benefičných koncertov a aukcií.



Po návrate z armády mu známy odporučil, aby kontaktoval manažéra Eltona Johna - Todda Interlanda. Ten si počas jazdy domov vypočul Bluntovo demo a po skladbe Goodbye My Lover zastavil auto a zavolal na mobilné číslo napísané na CD. V tom období začal používať umelecké meno "Blunt", čiastočne preto, aby ostatným uľahčil hláskovanie "Blount".



Krátko po odchode z armády podpísal zmluvu s hudobnými vydavateľstvami EMI a vedením Twenty-First Artists. Zmluva o nahrávaní však zostala v nedohľadne. Osud mu do cesty prihral americkú speváčku Lindu Perry z kapely 4 Non Blondes. Tá začiatkom roku 2003 zakladala vlastnú nahrávaciu spoločnosť Custard Records. Vypočula si Bluntovu pásku, krátko na to ho videla vystupovať naživo a v ten istý večer mu dala ponuku. V priebehu niekoľkých dní Blunt podpísal zmluvu a o mesiac neskôr už nahrával v Los Angeles.



Prvý album Back to Bedlam nahral v roku 2003. Obsahoval hity ako Goodbye My Lover a You're Beautiful. Album sa stal v roku 2005 najpredávanejším v Spojenom kráľovstve. Úspech čoskoro nasledoval v USA, kde skladba You´re Beautiful obsadila prvé miesto hitparád a v predajnosti album skončil na druhom mieste.



Jeho druhý album All the Lost Souls, ktorý vyšiel v roku 2007, sa umiestnil na vrchole rebríčkov vo viac ako 20 krajinách. Súčasťou neho bol úspešný singel 1973. Známou je tiež skladba Same Mistake, ktorá sa objavila na soundtracku romantickej komédie P.S.: Milujem ťa (2007), kde hlavné úlohy stvárnili Gerard Butler a Hilary Swanková.



Nasledovali albumy Some Kind of Trouble (2010), Moon Landing (2013), The Afterlove (2017) a Once Upon a Mind (2019). Blunt doteraz vyhral dve ceny Brit Awards, dve MTV Video Music Awards, dve Ivor Novello Awards a získal päť nominácií na cenu Grammy.



V rámci svojho aktuálneho turné k najnovšiemu albumu The Who We Used To Be (2023) vystúpi aj v Bratislave. Koncert odohrá 6. marca 2024 v bratislavskej Tipos aréne Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Slovensko navštívi už po štvrtýkrát, naposledy vystupoval v NTC Aréne v Bratislave v roku 2018.



Blunt je patrónom charitatívnej organizácie Help for Heroes, ktorá podporuje zranených britských vojakov. Zároveň sa zaujíma o environmentálne projekty. V roku 2010 prispel svojim vokálom v charitatívnom singli Everybody Hurts, ktorú naspievali svetoznámi interpreti na pomoc obetiam ničivého zemetrasenia v Haiti z roku 2010.



V roku 2014 sa oženil so Sofiou Wellesleyovou, ktorá má aristokratický pôvod. Spolu majú dvoch synov, pričom krstným otcom staršieho je spevák Ed Sheeran.







Zdroje: www.jamesblunt.com www.military-history.fandom.com www.allmusic.com