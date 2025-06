Juraj Kukura končí vo funkcii riaditeľa Divadla Aréna

Bratislava 20. júna (TASR) - Juraj Kukura končí k 30. júnu vo funkcii riaditeľa Divadla Aréna. Vyplýva to z piatkového rozhodnutia poslancov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorí schválili jeho odvolanie. Návrh na ukončenie spolupráce je podľa predsedu BSK Juraja Drobu kolektívnym rozhodnutím Úradu BSK v súvislosti s pretrvávajúcimi finančným a manažérskym problémom a dôsledkom straty dôvery vo vedenie divadla.



„Je to kolektívny návrh, ktorý sa formuloval niekoľko mesiacov. Dôvody naďalej pretrvávajú a za posledný mesiac sa ešte zhoršili,“ skonštatoval Droba podotknúc, že strata dôvery je dostatočným dôvodom na ukončenie spolupráce.



BSK, ktorý je zriaďovateľom divadla, avizuje nové výberové konanie na šéfa tejto inštitúcie. Po novom by však už nemal byť vo funkcii na dobu neurčitú, ale na päť rokov. Súčasťou výberového procesu bude aj povinnosť uchádzačov predložiť vypracovanú koncepciu riadenia Divadla Aréna na roky 2025 až 2030.



Prvoradým krokom však bude podľa Drobu dostať divadlo opäť do zdravej finančnej kondícii.