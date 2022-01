Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla pokračuje

Bratislava 31. januára (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v rekonštrukcii Bratislavského bábkového divadla (BBD), ktoré má vo svojej správe. Práce sa týkajú rozsiahlej obnovy budovy divadla i jeho vnútorných priestorov. Rekonštrukcia by mala byť ukončená v roku 2023. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Stavebné práce sa po peripetiách opätovne rozbehli v auguste 2021. Veríme, že tentoraz to už pôjde až do zdarného konca a mladý divák si po 14 rokoch bude môcť pozrieť predstavenia opäť na domovskej adrese na Dunajskej ulici," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba. Divadlo od vlaňajšieho novembra hrá v priestoroch Radošinského naivného divadla.



Rekonštrukcia pozostáva z obnovy pôvodnej administratívnej budovy a výstavby novej divadelnej sály a foyer vo dvore. Dokončená je základová doska a vytiahnuté murivo na prvom nadzemnom podlaží. Práce pokračujú debnením stropu a prípravou na položenie strechy. Kompletne vynovené bude tiež javisko i hľadisko, pribudnú nové svetelné či zvukové technológie.



"Zrekonštruované divadlo bude presvetlenejšie, otvorené divákovi a prístupné aj na iné aktivity ako klasické divadlo. Deti budú mať k dispozícii priestory, kde sa budú môcť stretnúť s tvorcami, ktorí divadlo robia, ďalej detskú kaviareň, cukráreň či tvorivé dielne," priblížila Svetlana Waradzinová, riaditeľka odboru kultúry Úradu BSK.



Vedenie kraja sa rozhodlo oživiť projekt obnovy divadla v roku 2018. Rekonštrukcia sa síce spustila, avšak zhotoviteľ zo stavby odišiel a dielo nechal nedokončené. V roku 2019 samosprávny kraj projekt prepracoval a požiadal o udelenie súhlasu od stavebného úradu aj krajského pamiatkového úradu. Spustenie rekonštrukcie však oddialila petícia obyvateľov za záchranu lipy, ktorú sa napokon podarilo zachrániť a zapracovať do projektovej dokumentácie.



Bratislavské bábkové divadlo vzniklo v roku 1957 pod názvom Štátne bábkové divadlo. V Bratislavskom kraji je jediným "kamenným" bábkovým divadlom.