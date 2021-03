Projekt obnovy Bratislavského bábkového divadla ožíva

Bratislava 16. marca (TASR) – Projekt rekonštrukcie Bratislavského bábkového divadla na Dunajskej ulici v hlavnom meste ožíva. Po rokoch stagnácie má Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako zriaďovateľ divadla v rukách stavebné povolenie a pripravuje súťaž na zhotoviteľa. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Najväčší problém podľa predsedu BSK Juraja Drobu spôsobila v minulosti súkromná firma, ktorá vyhrala na základe najnižšej ceny a nebola schopná splniť to, k čomu sa zaviazala. "Úmyselne nám odsabotovala výstavbu a to celý proces zastavilo a natiahlo," poznamenal. Ideová príprava rekonštrukcie divadla sa pritom začala ešte v roku 2008. "Odvtedy to bolo ako na hojdačke - príprava projektu, prepracovanie projektu, vyhlásenie architektonickej súťaže, odloženie rekonštrukcie, spustenie rekonštrukcie, odchod zhotoviteľa," vymenovala vedúca oddelenia kultúry na Úrade BSK Svetlana Waradzinová.



V roku 2018 sa rozhodlo vedenie kraja projekt obnovy divadla oživiť. Rekonštrukcia sa síce spustila, avšak zhotoviteľ zo stavby odišiel a dielo nechal nedokončené. V roku 2019 samosprávny kraj projekt prepracoval a požiadal o udelenie súhlasu od stavebného úradu aj krajského pamiatkového úradu. Spustenie rekonštrukcie však minulý rok oddialila petícia obyvateľov za záchranu lipy, ktorú sa napokon podarilo zachrániť a zapracovať do projektovej dokumentácie.



"V súčasnosti máme v rukách povolenie od stavebného úradu pokračovať v rekonštrukcii a finalizujeme spustenie verejného obstarávania na zhotoviteľa. Vďaka tomu po dlhých rokoch odkladania môžeme konečne začať stavať," deklarovala Waradzinová. Divadlo čaká kompletná rekonštrukcia zvonku i zvnútra vrátane nového foyer, javiska i hľadiska. Divadlo bude mať aj nové svetelné a zvukové technológie.



Bratislavské bábkové divadlo vzniklo v roku 1957 pod názvom Štátne bábkové divadlo. Po nevyhnutnej rekonštrukcii v polovici 80. rokov minulého storočia existovalo tri desaťročia v provizórnych podmienkach a od konca roka 2014, keď bola scéna z dôvodu nevyhovujúcich technicko-bezpečnostných podmienok v budove zatvorená, je divadlo nútené fungovať v cudzích priestoroch. Na konte má 183 premiér a viac ako 13.000 predstavení doma a vo svete. V Bratislavskom kraji je jediným „kamenným“ bábkovým divadlom.