B.Štiavnica:JAMA 76 bude experimentom s konceptom kultúrneho podujatia

Banská Štiavnica 4. októbra (TASR) – V Banskej Štiavnici a okolitých obciach sa v dňoch 15. a 16. októbra uskutoční ďalší ročník podujatia s názvom JAMA 76, ktoré je venované intermediálnemu umeniu. Koná sa na počesť konceptuálneho umelca Milana Adamčiaka a podľa organizátorov bude experimentom s konceptom kultúrneho podujatia.



"Podrobnejší program nezverejňujeme, pretože tento rok chceme podujatie ponúknuť ako prostredie hry, slobody a prekvapení," vysvetľujú kurátori podujatia Eva Vozárová a Fero Király. "Práca a život Milana Adamčiaka, ktorého dielo a pôsobenie v okrese Banskej Štiavnice si týmto pripomíname, boli do veľkej miery o vnútornej slobode a schopnosti neortodoxne pristúpiť ku každodennej realite. JAMA 76 je aj pre nás experiment, v ktorom skúmame, nakoľko je spôsob, akým pristupujeme ku kultúre, závislý od našej schopnosti racionálne porozumieť a vopred obsiahnuť to, do čoho vstupujeme," približujú.



"To, že program nie je vopred zverejnený neznamená, že neexistuje. Aj tento rok prinesieme koncerty, prednášky, diskusie, inštalácie a intervencie situované v kultúrnych aj iných priestoroch v Banskej Štiavnici a okolí a opäť aj v plenéri," pripomína Vozárová.



Podujatie sa začne v piatok 14. októbra od 18.30 h v Parteri BSC v Banskej Štiavnici. Skončí sa na rovnakom mieste v nedeľu 16. októbra o 10.00 h ráno. Parter BSC je priestor patriaci rezidenčnej platforme Banská St a nica. Súčasťou programu sú aj tento rok workshopy pre študentov umeleckých vysokých škôl, nazvané Dielne 76, ktorých výstupy budú taktiež prezentované v rámci hlavného programu.



Po dvoch rokoch pandémie sa navyše JAMA naplno vracia aj do obcí Banská Belá a Podhorie, v ktorých Adamčiak prežil posledné roky života. Podstatná časť hlavného programu sa odohrá práve v Banskej Belej, kde bude navyše hudobný workshop pre miestnu komunitu, ktorého účastníci sa následne priamo zapoja do interpretácie jedného z prezentovaných diel.



Organizátorom podujatia je združenie ooo. Spoluorganizátorom je rezidenčná platforma Banská Stanica Contemporary.