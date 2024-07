Bubliny L. Aubera ukazujú, že názory sa môžu prepojiť

Bratislava 29. júla (TASR) - Intímny svet súčasného umenia môžu obdivovať Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta v Starej tržnici na výstave Bubliny Lousyho Aubera. Vnútro historickej budovy vyplnili tri monumentálne bubliny ako symbol spojenia, krehkosti, spolupráce, rozmanitosti. Dielo vzniklo v rámci štvrtého ročníka podujatia Umenie v tržnici.



"Prinášajú dôležitý odkaz spolupatričnosti v dnešnej pohnutej spoločenskej atmosfére," približujú organizátori dielo. Pri jeho tvorbe využil slovenský umelec Lousy Auber tri staré teplovzdušné balóny, ktoré prepojením dostali novú funkciu imerznej interaktívnej inštalácie. "Vytvára intímny, napriek tomu, že monumentálny, priestor. Je to pomyselný chrám, ktorý spája interiér a exteriér," vysvetľuje umelecká riaditeľka festivalu Biela noc a kurátorka výstavy Zuzana Pacáková. "Chceli sme ukázať, že jednotlivé komunity a názory sa môžu spojiť, prepojiť aj napriek diverzite. Dôležitou súčasťou je ekológia a to, že sú to staré balóny, ktoré sú recyklované a získavajú novú funkciu a charakter. Je to organické, živé dielo, hmota, ktorá reaguje na návštevníka, na teplotu, vzduch, ktorý prúdi dielom," vysvetľuje Pacáková.



Lousy Auber je slovenský fotograf a multimediálny umelec. Okrem fotografickej tvorby je známy práve monumentálnymi realizáciami vo verejnom priestore. Má za sebou viaceré inštalácie v rámci festivalov Biela noc a Grape, kde pracoval s efemérnymi dielami a témou recyklácie. Priaznivcov súčasného umenia mohol osloviť aj svojím umeleckým zásahom do fasády hotela Kyjev na Kamennom námestí, kde vizuálna hra s rigidnou monumentálnou fasádou výrazne zmenila vizualitu námestia. Téma imerzie - ponorenia divákov do preňho dovtedy nepoznanej vizuálnej, priestorovej či inak zážitkovej roviny je nosnou líniou jeho tvorby.



Umelecká inštalácia Bubliny Lousyho Aubera je verejnosti prístupná do 30. augusta. Vstup je voľný.