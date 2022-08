Budapešť je centrom hudby, po dvoch rokoch sa koná festival Sziget

Na snímke účastníci počas 28. ročníka hudobného festivalu Sziget 12. augusta 2022 v Budapešti. Foto: TASR/AP

Budapešť 14. augusta (TASR) – Maďarská metropola Budapešť sa v stredu podvečer (10. 8.) zmenila na európske centrum hudby a kultúry, keď sa začal Sziget Festival 2022. Dva roky mal festival pre pandémiu prestávku, a tak v rámci šesťdňového maratónu hudby a ďalších umeleckých žánrov sa počet návštevníkov ráta od prvého dňa na státisíce.Vystúpenia v predchádzajúcich dňoch už majú za sebou hviezdy, ako Dua Lipa, Justin Bieber, okolo ktorého bolo najviac dohadov, či príde alebo nie, Calvin Harris, aj kapely Bastille a Kings Of Leon.Piaty deň v nedeľu na hlavnom pódiu začala popoludní holandská formácia Ronnie Flex & The Fam. Líder formácie, 30-ročný hip-hoper Ronell Langston Plasschaert, tak znie jeho rodné meno, mal 20 rokov, keď mal v Holandsku spolu s raperom Mr. Polska prvý hit Soldaatje, v marci 2013 vydal prvý sólový singel Tankstation. V novembri 2014 vydal aj debutový album De nacht is nog jong, net als wij voor altijd. Dnes ich má na konte päť, piaty Altijd samen vyšiel v auguste 2021. Do setlistu vybral aj piesne Tankstation, Zusje, Wat is Love či Down 4 Life i Wishlist z najnovšieho albumu aj novinku Omarm me.Holanďanov striedala nórska speváčka Sigrid Solbakk Raabe, známa ako Sigrid. Mala 16, keď napísala svoju prvú pieseň Sun, ktorú vydala v roku 2013 ako debutový singel. Vydala dva albumy, Sucker Punch v marci 2019 a How to Let Go v máji tohto roka. Do playlistu zaradila piesne, ako Sucker Punch, Don't Feel Like Crying, Home To You, Mirror či Bad Life.