Búrka na Dobrom festivale skrátila program záverečného dňa

Bratislava 17. júna (TASR) – Do tretice všetko dobré, hovorí ľudová múdrosť. Prešovský Dobrý festival sa do tretice dobrého počasia nedočkal. Po dvoch horúcich letných dňoch popoludnie tretieho dňa poznačila búrka a dážď. Program bol značne skrátený, ale skalní fanúšikovia vydržali.



Odmenou im bol večerný koncert Kandráčovcov, prvý v nedeľný večer. „Vychodňare hrajú vychodňarom,“ zahlásil z pódia Ondrej Kandráč. Nálada napriek dažďu, ktorý nie a nie ustať, stúpala s každou odohratou skladbou, či to boli Kone vrané, alebo Lisočka, Ľúbim cigána Jána, Kým si blízko, Nečakaj ma milá, Včielka, Dva duby. Na záver nemohla chýbať hitovka Sokoly a Monika Kandráčová pridala obľúbenú A ja taká dzivočka. Paráda, pri ktorej nevadili ani kaluže a blato pod nohami. Kandráčovci patria k najúspešnejším etno kapelám poslednej dekády. V televíznej ankete OTO boli za rok 2017 nominovaní v kategórii hudobná skupina, za rok 2018 bol Ondrej Kandráč nominovaný v kategórii spevák roka a Kandráčovci nominovaní v kategórii skupina roka.



„Tu sme medzi svojimi, tu som sa narodil, tu som študoval na vysokej škole, tu sme sa dali dohromady. Počasie nebolo ideálne, dážď, blato. Ale keď si to ľudia užívajú a ženú vás dopredu, jednoducho si zaslúžia, aby sme hrali. Toto je najvďačnejšie publikum na svete, tu sme doma a tu sme si to dnes večer aj patrične užívali,“ povedal pre TASR Ondrej Kandráč.



Ľudovku striedal pop-punk v podaní skupiny Iné Kafe. Trojčlenná partia na čele s Vratkom Rohoňom je na scéne od roku 1995, na svojom konte má sedem vydaných štúdiových albumov, z ktorých sa desiatky pesničiek medzi fanúšikmi stali známymi. A spolu s Vratkom si zaspievali diváci v Prešove skladby Svätý pokoj, Prečo je to tak?, Špinavé objatie, Spomienky na budúcnosť, Ráno, Ďakujeme Vám, Úspešne zapojení či Ružová záhrada. Kto nestihol kapelu v Prešove, má možnosť zájsť si na ich koncert 26. júla do Kulturparku v Košiciach, kde odohrajú letný špeciál Vitaj!



Na svoju príležitosť statočne čakali anglickí Razorlight v úlohe headlinera tretieho dňa. Ich vystúpenie začalo už po polnoci. Štvorica na čele so spevákom a gitaristom Johnnym Borrellom je na scéne od roku 2002. Vydali štyri albumy a z nich aj zostavili set list. Nechýbal v ňom ich najväčší hit America z októbra 2006, ktorý sa dostal na prvé miesto v singlovom rebríčku, boli v ňom aj známe piesne Wire to Wire, In the Morning, Somewhere Else, Vice či Golden Touch. Razorlight dali bodku za jedenástym ročníkom Dobrého festivalu.



Organizátori nezabudli ani na fanúšikov metalu, v rámci druhého, sobotňajšieho večera zaujali hneď dve skupiny. Tou prvou bola folkmetalová kapela Grai z Tatarstanu v Ruskej republike. Na scéne sú od roku 2005, zaujali vyváženými aranžmánmi metalovej gitary a flauty, k výslednému soundu prispela aj speváčka Irina Zybina. Na svojom konte majú šesť vydaných albumov, najnovší s názvom Popol vydali v roku 2017, z neho zazneli skladby Pevnosť, Zbohom či Tieň.



Druhým zástupcom tvrdej hudby bola fínska metalová skupina Amorphis. Založili ju gitarista Esa Holopainen a bubeník Jan Rechberger v roku 1990. Na svojom konte majú 17 štúdiových a kompilačných albumov, najnovší Queen of Time vydali v máji 2018 a predstavujú ho na koncertnom turné, v rámci ktorého prišli aj do Prešova. V setliste figurovali aj novinky The Bee, The Golden Elk, Wrong Direction, Daughter of Hate či Heart of Giant.