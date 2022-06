Bustu Štefana M. Daxnera odhalili pred budovou Matice slovenskej

Martin 7. júna (TASR) – Bustu významného predstaviteľa štúrovskej generácie Štefana Marka Daxnera odhalili v utorok pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia pred druhou historickou budovou Matice slovenskej (MS) v Martine. Po odhalení busty prešiel alegorický sprievod na Národný cintorín, na ktorom položili vence na hroby štúrovcov.



Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár pripomenul, že boj štúrovcov za národ sa zavŕšil pred 30 rokmi po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. "Musíme si pripomínať tých, ktorí položili základy našej štátnosti. Tí ľudia boli perzekvovaní, stíhaní v ťažkých žalároch, prípadne s puškou v ruke bojovali za našu štátnosť. A ten boj sa zavŕšil až po veľmi dlhom období. Ale niekto to musí začať. Aj najdlhšia cesta sa začína prvým krokom a oni boli ten prvý krok," povedal Kollár.



Štúrovská generácia je podľa predsedu MS Mariána Gešpera dodnes najvyspelejšou a najintelektuálnejšou generáciou v našich dejinách. "S projektom, ktorý má presah až do našich dní. Bez nasadenia štúrovcov a formulácie prvých inštitúcií v našej národnej kultúre a politike by dnešná Slovenská republika jednoznačne nevznikla. Oni vytvorili prvú Slovenskú národnú radu, založili MS, vôbec prvú politickú stranu Slovákov – vtedajšiu Slovenskú národnú stranu (SNS). Dali základ slovenského školstva, literatúry, kodifikovali slovenčinu. To sú silné piliere, bez ktorých by slovenská štátnosť dnes nebola," podotkol Gešper.



Štefan Marko Daxner bol spolutvorcom dokumentov, ako Žiadosti národa slovenského a Memoranda národa slovenského, iniciátorom celonárodného zhromaždenia v Liptovskom Svätom Mikuláši a Slovenského národného zhromaždenia v Turčianskom svätom Martine. Tiež členom prvej slovenskej národnej ustanovizne (Tatrína) a spoluzakladateľom samotnej MS a SNS.



Podujatie bolo súčasťou najstaršieho slovenského literárneho festivalu Slovesná jar, ktorého 56. ročník sa koná do 9. júna v Martine.