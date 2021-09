Bystrická hodinka pripomenie rodáka, režiséra i scenáristu P. Solana

Banská Bystrica 14. septembra (TASR) – Septembrové stretnutie s históriou, tradičná Bystrická hodinka, bude vo štvrtok (16. 9.) o 18.00 h v Národnom dome v Banskej Bystrici patriť významnému banskobystrickému rodákovi, filmovému režisérovi a scenáristovi Petrovi Solanovi. Jeho filmy Boxer a smrť či Prípad Barnabáš Kos patria do zlatého fondu slovenskej kinematografie. Informovala o tom TASR za organizátorov Diana Javorčíková.



„Režisér a scenárista Peter Solan patril k najväčším osobnostiam slovenskej filmovej tvorby. V júni tohto roku mu bola in memoriam udelená Cena mesta Banská Bystrica za výnimočný prínos v oblasti kinematografie a zaslúžene má čestné miesto v pamätnej knihe mesta. Aj to bolo jedným z dôvodov, prečo sme sa rozhodli venovať mu septembrovú Bystrickú hodinku,“ konštatovala organizátorka podujatia Javorčíková z Banskobystrického okrášľovacieho spolku.



O živote Petra Solana (1929 - 2013) porozpráva Jozef Ďuriančik a po prednáške bude nasledovať diskusia. Vstup na Bystrickú hodinku je voľný. Organizátori žiadajú návštevníkov, aby dodržiavali aktuálne protipandemické opatrenia súvisiace s verejným podujatím.