Davis: Whitney bola zrejme najväčším ženským talentom modernej hudby

Na snímke zverejnenej spoločnosťou Sony Pictures sú Stanley Tucci (vľavo) a Naomi Ackieová vo filme spoločnosti Tristar "Whitney Houston: "I Wanna Dance with Somebody." Foto: TASR/AP

Bratislava 23. decembra (TASR) – Nanovo zmastrované pôvodné nahrávky hlasu Whitney Houston znejú vo filmovej novinke I Wanna Dance with Somebody. Životopisný hudobný film o speváckej legende nakrútila americká režisérka, scenáristka a herečka Kasi Lemmonsová podľa scenára Anthonyho McCartena. V slovenských kinách je od 22. decembra.približuje snímku distribučná spoločnosť Itafilm. Do kinodistribúcie ju priniesla pri príležitosti 30. výročia úspešného filmu Bodyguard.hovorí Clive Davis, 90-ročný hudobný producent, ktorý zohral kľúčovú úlohu v kariére speváčky, ale aj umelcov ako Janis Joplin, Bruce Springsteen, Sly and the Family Stone, Billy Joel, Chicago, Pink Floyd a iných.podčiarkuje producent.vysvetľuje režisérka Kasi Lemmons, ktorá spojila sily s tvorcami svetového hitu Bohemian Rhapsody, vrátane scenáristu a producenta Anthonyho McCartena.Whitney Houston už ako dieťa rada spievala so svojou matkou Cissy v kostole v New Jersey, ale ani vo sne by ju nenapadlo, že sa stane speváckou ikonou svojej generácie. Snímka prevedie divákov životom, kariérou a veľkolepými vystúpeniami s najobľúbenejšími hitmi nezabudnuteľnej speváčky, ktorú v novom filme stvárňuje britská herečka Naomi Ackie.poznamenal Davis s tým, že jeho misiou bolo ukázať život veľkej hudobnej hviezdy a prečo bola jedinečná.dodal hudobný producent speváčky, ktorý bol pre filmárov hlavným zdrojom podrobností o Whitney.