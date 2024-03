C. Kassai sa vracia na Novú scénu v muzikáli Oliver!

Bratislava 8. marca (TASR) - Dávno som nerobil muzikál, bola to pre mňa výzva. Povedal herec Csongor Kassai o účinkovaní v bratislavskom Divadle Nová scéna v muzikáli Oliver! Premiéru svetoznámeho diela britského libretistu a skladateľa Lionela Barta, ktoré vzniklo podľa románu Charlesa Dickensa Oliver Twist, uvádza DNS v piatok v premiére.



Hosťujúci Kassai hrá v muzikáli, ktorý vytvoril Bart v roku 1960 a odvtedy sa hrá po celom svete, priekupníka Fagina. "Zhromažďuje si siroty z ulíc v Londýne a učí ich kradnúť, v románe ich núti kradnúť. Je to nepríjemnejšia postava, ale tu je atmosféra v brlohu, kde žijú s deťmi, rodinná," povedal pre TASR Kassai k muzikálovej verzii príbehu, ktorý humorným i dojímavým spôsobom rozpráva strastiplný príbeh Olivera Twista. Ten sa po úteku zo sirotinca dostane do pohrebníctva a odtiaľ do londýnskeho podsvetia medzi malých pouličných zlodejov, aby nakoniec skončil v náručí dovtedy nepoznaného starého otca.



Kassai dodáva, že v románe je postava Fagina, ktorý pravdepodobne vyrastal tak ako jeho "náhradné deti", napísaná dosť jednoznačne, Dickens ho popravil. "S Billom Sikesom, ktorého Fagin tiež vychoval, skončia na šibenici, je to krutejší osud než v muzikálovej verzii. Autori muzikálu mu dopriali troška prívetivejší život," naznačil Kassai, ktorého Fagin v muzikálovej verzii ostane nažive. "Je dovolené, aby rozvinul vzťahy, ktoré sú v románovej verzii iné. Tam núti deti ku kradnutiu, v muzikáli ho majú radi ako náhradného otca."



V predstavení hosťuje aj Marián Labuda ml. a Peter Kočiš. V titulnej postave Olivera Twista účinkuje trojica chlapcov - Arthur Haverda, Gregor Horák a Tomáš Novák. V réžii Stanislava Slováka sa predstaví plejáda detských hercov, sólisti DNS, 27-členný orchester, detská i dospelá company a off stage zbor.



"História preverila, že muzikál Oliver! je fantasticky napísaný, výborne skomponovaný, skvele zorchestrovaný, na Novej scéne hraný tak, akoby ho mohli diváci vidieť kdekoľvek na svete," povedal pre TASR Slovák. "Rozhodli sme sa, že v Divadle Nová scéna predvedieme taký druh Westendu alebo Broadwaya v Bratislave v slovenskom jazyku," dodal režisér. Slovák sa pri tvorbe muzikálu obklopil špičkovými tvorcami. Scénu a projekcie navrhla dvojica jeho českých spolupracovníkov Jaroslav Milfajt a Petr Hloušek, 200 kostýmov navrhla kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várossová. Choreografie mali na starosti Silvia Beláková a Ladislav Cmorej.



Na Slovensku ide o druhé uvedenie muzikálu Oliver!, v roku 1997 ho inscenovalo Štátne divadlo Košice v réžii Jozefa Bednárika.