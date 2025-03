Čajkovský spojí profesionálov so študentmi konzervatória

Bratislava 26. marca (TASR) - Štátna filharmónia Košice (ŠFK) pozýva vo štvrtok (27. 3.) na koncert ŠFK a mladé talenty, ktorý spojí profesionálov domáceho orchestra so študentmi Konzervatória Petra Dvorského. V košickom Dome umenia zaznie v ich interpretácii Čajkovského symfónia č. 5 e mol pod taktovkou dirigenta Sandera Teepena. Návštevníci si vypočujú aj päť študentských sólových výkonov v sprievode filharmonikov. TASR o tom informovala PR manažérka ŠFK Jana Tomalová.



"V Symfónii č. 5 e mol môžete počuť celého Čajkovského: balet, malé intímne a melancholické momenty, veľké výbuchy a veľkolepé finále," hovorí holandský dirigent Teepen o diele, ktoré ruský skladateľ napísal za necelé dva mesiace a publikum si ho okamžite zamilovalo. "Patrí medzi tie skladby, ktoré svojou emóciou strhnú a ohromia poslucháča. Navyše, v Košiciach zažijú mladé talenty s Čajkovského 'piatou' aj neoceniteľnú školu symfonického remesla," poznamenáva ŠFK.



Spresňuje, že s jej profesionálmi sa do orchestra posadí 14 študentov Konzervatória Petra Dvorského, ktorí okúsili skúšobný proces a spoločné úsilie zavŕšia štvrtkovým koncertom. "Je naozaj skvelé a dôležité, že ŠFK ponúka študentom túto príležitosť, ktorá im pomôže do budúcna. Veľmi sa teším na prácu s mladými talentmi a verím, že im odovzdám prax, ako hrať v orchestri," komentoval spoluprácu Teepen. Ako dodala ŠFK, rozhodol sa zvýšiť koncentráciu mladých talentov a do Košíc pricestoval aj so svojím študentom dirigovania. Po každej skúške plánuje s nádejným umelcom diskutovať o jej priebehu.



Študenti konzervatória sa postavia aj do úlohy sólistov. V prvej polovici večera zaznie prvá časť Griegovho Koncertu pre klavír a orchester a mol, v ktorom sa predstaví Ľudovít Slavkovský. Concertino pre flautu a orchester od Cécile Chaminade zahrá Justína Kapcalová. "Návštevníkov čaká aj 'ochutnávka' opery Predaná nevesta. Áriu Kecala zaspieva Oliver Olejár, následne sa k nemu v duete Kecala a Jeníka pridá Filip Kostrub," uzavrela Tomalová.