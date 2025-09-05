< sekcia Kultúra
Campana Fest ponúkne víkend s hudbou, tancom a workshopmi
Autor TASR
Nitra 5. septembra (TASR) - V Nitre sa v piatok večer začína podujatie Campana Fest 2025. Multižánrový festival ponúkne na Svätoplukovom námestí do 7. septembra koncerty, umelecké vystúpenia i workshopy.
Ako uviedli organizátori zo zoskupenia Campana Batucada, úvodný deň festivalu ponúkne vystúpenia zoskupení Jazz & You, Roda de Samba, Fuera Fondo, CirKusKus s ohňovou show i POKYMAN & Simple Sample. „V sobotu prejde mestom alegorický sprievod. V programe následne vystúpi Team Cuba a Campana Batucada s hosťami. Na nedeľu je pripravená hudobná bodka festivalu, ktorú budú tvoriť koncerty skupín Slide, BDHS a Barbory Botošovej & Band,“ priblížili organizátori.
Campana Fest ponúkne aj viacero bezplatných workshopov. Je medzi nimi bubnovanie s Campana Batucada, korčuliarsky i cirkusový workshop i Mr. Bubble a bublinový workshop. „Multižánrový festival prinesie aj tento rok bohatý program plný koncertov, umeleckých vystúpení a inšpiratívnych ľudí z domova aj zo sveta. Ponúkne víkend plný hudby, tanca, spevu, koncertov, skvelého jedla i nezabudnuteľných umelcov Big Name Živé sochy, Mirror Family či choduliarov,“ doplnili organizátori.
