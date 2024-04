Čechomor si po piatich rokoch opäť získal Prešovčanov

Prešov 14. apríla (TASR) - Vitajte na východe Slovenska, zaznelo z hľadiska v úvode koncertu skupiny Čechomor v Prešove. Po piatich rokoch sa predstavila slovenským fanúšikom na koncertnom turné s názvom Hoja, hoja apríl Tour. Začali v Žiline 8. apríla, ďalšie ich kroky viedli do Prievidze, Bratislavy, Ružomberka, Banskej Bystrice. V sobotu 13. apríla sa predstavili v Prešove. Na stretnutie v metropole Šariša sa tešila kapela a rovnako aj Prešovčania, ktorí na túto formáciu nezabudli.



Začali hitom Slunéčko z albumu Čechomor, vydaného v roku 2000, druhou bola skladba Hoja, hoja z najnovšieho albumu Radosti života, vydaného v novembri 2020, podľa ktorej aj dostalo turné názov. Z tohto albumu zazneli aj piesne Trakač a Pašeráci. Ďalšími v playliste boli Kdyby mě tak bylo, Sedem nocí, Vyšly ryby, Na Vsetíně páni, Koníčky, Až ja půjdu, povandruju, Dobrě ti je, Místečko, Mezi horami, Větříček, Gorale a Voják. Väčšinu pesničiek diváci poznali a tak sa hlasivkami pridali ku kapele, kto texty nepoznal, pridal sa aspoň tlieskaním do rytmu.



Karel Holas, jeden z dvojice lídrov kapely pred koncertom povedal, že na Slovensko chodia radi a cítia sa tu ako doma, pretože fanúšikovia im vytvoria doslova domácu atmosféru. A tá vládla aj v Prešove od prvej skladby. Karel aj s druhým lídrom Františkom Černým zabávali divákov vtipnými komentármi, keď napríklad Černý povedal na adresu Holasa, že počas tohto turné sa naučil hovoriť aj po slovensky.



Je jasné, že diváci si potleskom postojačky vyžiadali prídavok a kapela im vďačne vyhovela v podobe trojice známych pesničiek Velické zvony, Do kostela zvonili a Nepudem domů. Ďalšiu skoro hodinu strávili fanúšikovia s členmi kapely na autogramiáde.



Čechomor prišiel na Slovensko po piatich rokoch. "Boli také veci, že sme nikam nemohli chodiť, potom sme mali dohodu s Kandráčovcami, tak sme to o rok oddialili. Teraz prišla tá chvíľa, že sme prišli, tak sme radi, že sa nám to podarilo. Turné je skvelé, ľudia sú úžasní, fandia nám a my si to užívame," povedal pre TASR po koncerte Karel Holas.



Skupina Čechomor vznikla v roku 1988 pod názvom I. Českomoravská nezávislá hudební společnost. Jej repertoár tvoria upravené ľudové piesne z Čiech, Moravy a Slovenska. Na konci roku 1990 vydali debutový album Dověcnosti. V roku 2000 si skrátili názov na Čechomor, v januári 2001 vydali úspešný album Proměny. Dnes má kapela na svojom konte viac ako dve desiatky vydaných albumov a kompilácií, najnovšími sú Nadechnutí z marca 2018, Nadechnutí jinak z októbra 2018, Nadechnutí živě z októbra 2019 a Radosti života, vydaného v novembri 2020, ktorý vyšiel aj na vinylovej platni.