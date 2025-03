Celeste Buckingham oživila legendárnu iránsku baladu Soltane Ghalbha

Bratislava 16. marca (TASR) - Už roky je pre speváčku a skladateľku Celeste Buckingham (29) domovom súostrovie Madeira. Slnkom zaliata krajina v Atlantickom oceáne jej priniesla množstvo tvorivých impulzov, ktoré posúvajú jej multikultúrne cítenie na novú úroveň. Jeden z nich pretavila do aktuálnej novinky Soltane Ghalbha, v ktorej oživuje perzskú klasiku a zároveň do nej vnáša svoj jedinečný hudobný rukopis. Pôvodným autorom je legendárny skladateľ filmovej hudby Anoushiravan Rohani. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Soltane Ghalbha je jednou z najznámejších iránskych piesní, pôvodne skomponovaná pre rovnomenný film, ktorý sa stal ikonou iránskej kinematografie. Pieseň považovaná za jednu z najslávnejších zamilovaných balád všetkých čias v iránskej kultúre bola prespievaná mnohými významnými iránskymi interpretmi. Aj Buckingham sa rozhodla vniesť skladbe nový život, a to prostredníctvom vlastnej interpretácie.







"Iránci majú ten krásny dar, že sú úžasný básnický národ, majú najslávnejších básnikov v histórii. Vedia lásku i z mužského pohľadu opísať veľmi romanticky, priam až ženským spôsobom. Zaujímavé je, že iránsky jazyk nemá pády a nerozlišuje medzi mužským a ženským rodom. Hoci text piesne reflektuje pohľad muža na lásku k žene, rovnakým spôsobom ju mohli interpretovať aj mnohé iránske speváčky," hovorí speváčka.



Súčasne s vydaním singla predstavuje aj vizuálnu podobu pesničky. Režisérom klipu je Martin Miko zo spoločnosti Illuminate Production, koncept vytvoril Tomáš Tomšík v spolupráci so speváčkou.