Celeste Buckingham vydala knihu What do I do now?

Bratislava 20. mája (TASR) - Speváčka a skladateľka Celeste Buckingham predstavila v utorok večer autobiografickú knihu What do I do now? alebo Playlist môjho života. Knižnou novinkou si tak speváčka dala darček k 30. narodeninám, ktoré oslávila 3. mája.



Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ide o autobiografiu, nie je to tak. Debutová kniha speváčky je o príbehoch, ktoré sprevádzali jej skladby. „Koncom roka som začala triediť tieto príbehy a zároveň v tom čase vzniklo aj prvé demo skladby What do I do now. Vtedy mi to cvaklo. Tam vznikol nápad, že kniha sa musí takto volať. Doplnok Playlist môjho života už existoval ako nápad,“ hovorí speváčka a skladateľka o tom, ako vznikol názov knihy.



Celeste zároveň zdôrazňuje, že je v období, keď robí hudbu inak ako v minulosti: „Robím to podľa seba. Nejde o život, nepotrebujem si nič dokazovať. Chcem robiť veci preto, lebo mám z nich radosť a robím ich s láskou. Toto je tá cesta a pre mňa je správna.“ What do I do now je zároveň názvom poslednej kapitoly a aj otázkou pre čitateľov.



„Nepísala som o každej pesničke, ktorú som v živote napísala. To by trvalo veľmi dlho. Vyberala som podľa dvoch kategórií,“ vysvetľuje. Prvou boli skladby, ktoré ľudia poznajú, aby čitateľ vnímal viac kapitolu, a druhou boli skladby, ktoré sa viažu k viac súkromným príbehom.



Celeste si ctí svoje súkromie a nie vždy o ňom chce verejne hovoriť: „Písala som to, čo bolo skutočné a čo sa skrátka udialo. Pri triedení som triedila aj príbehy samotné. Nie je to len o mne, ale aj o ľuďoch, ktorí sú súčasťou týchto príbehov. Nie je mojou úlohou rozprávať ich príbehy. Moja úloha je rozprávať ten môj.“



Celeste Rizvana Buckingham (*3. mája 1995, Zürich) do troch rokov žila na Aljaške, potom sa jej rodina presťahovala na Slovensko. Bola finalistkou druhej série Česko Slovenskej SuperStar. V apríli 2012 vydala debutový album Don't Look Back. V poslednom ročníku ankety Slávik za rok 2012 bola objavom roka a zároveň striebornou slávicou. Získala ocenenie OTO za rok 2013 a 2014 v kategórii speváčka roka. V novembri 2013 vydala druhý album Where I Belong. Získala ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2017 v kategórii Rock, pop, jazz. V novembri 2017 vydala album Bare a v októbri 2022 album Life.