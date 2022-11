Celoslovenská literárna súťaž J. Braneckého pozná svojich víťazov

Trenčín 25. novembra (TASR) - Jubilejný 30. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého pozná svojich víťazov. Prvenstvo v kategórii prózy autorov nad 20 rokov a cenu v tematickej oblasti, ktorú organizátori venovali 200. výročiu narodenia Janka Kráľa, získala Katarína Holcová z Brandýsa nad Labem. Výsledky súťaže vyhlásili v piatok. TASR o tom informovala členka odbornej poroty a tajomníčka odbočky Spolku slovenských spisovateľov Trenčianskeho kraja Margita Ivaničková.



Do 30. ročníka súťaže pod názvom Studňa sa tajne s dažďom zhovára sa prihlásilo so svojimi príspevkami 84 autorov, z toho 69 žien a 15 mužov. "Autori dosiahli v žánrovej oblasti pomerne vyvážené skóre, keď v oblasti prózy súťažili so 160 prácami a v oblasti poézie 153 prácami. Dovedna v tomto ročníku súťažilo o svoju pozíciu na literárnom nebi 313 literárnych príspevkov," priblížila Ivaničková.



Víťazkou v kategórii poézie autorov do 20 rokov sa stala Kristína Janegová z Trenčianskej Turnej, v poetickej kategórii autorov nad 20 rokov patrí prvenstvo Anne Lažovej zo Svidníka. Medzi mladými prozaickými autormi do 20 rokov zvíťazila Vanessa Bečárová z Trenčína. V tematickej kategórii venovanej odkazu Janka Kráľa zvíťazila Judita Ďurčová z Nového Mesta nad Váhom vo vyrovnanom autorskom dueli, v ktorom druhé miesto získal Michal Vaľko zo Žehry.



Organizátor vydal pri tejto príležitosti aj zborník ocenených a tematických prác s názvom Pravé slová i skutky v pravom čase.



Literárna súťaž sa koná nepretržite od roku 1993. Jej organizátormi je Spolok slovenských spisovateľov, miestny odbor Matice slovenskej, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne. Podujatie podporil Fond na podporu umenia.