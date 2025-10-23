< sekcia Kultúra
Celoštátna súťaž amatérskej fotografie AMFO 2025 vyvrcholí v Martine
AMFO sa uskutočňuje od roku 1952, pričom je určená pre všetky vekové skupiny. Autori a autorky súťažia v kategóriách: samostatná fotografia, diptych, cykly a seriály, experiment.
Autor TASR
Martin 23. októbra (TASR) - Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine bude v piatok (24. 10.) dejiskom slávnostného vyhlásenia výsledkov celoštátnej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2025. Vyhodnotenie je súčasťou festivalu, ktorý od štvrtka do 27. októbra prinesie viacero výstav, workshopov, prednášok a súťaží pre amatérskych fotografov. Informovali o tom organizátori z Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, ktoré podujatie organizuje v spolupráci s Národným osvetovým centrom.
„Do celoštátneho kola postúpilo 572 diel, z ktorých odborná porota navrhla vystaviť 151 diel a objektov od 123 autorov a autoriek a udeliť 23 ocenení, 24 čestných uznaní, štyri špeciálne ceny poroty a jednu hlavnú cenu,“ informovali organizátori.
Okrem celoštátnej výstavy ocenených fotografií je súčasťou podujatia viacero výstav na rôznych miestach Martina, ako napríklad česká výstava Národní soutěže fotografie alebo výstava Trojpríbeh, ktorá predstaví tvorbu mladej fotografky Alžbety Kopisovej, dokumentárneho fotografa Matúša Zajaca a kolektívu neprofesionálnych autorov a autoriek - pacientov a pacientiek Psychiatrickej liečebne v Sučanoch.
„Ani tento rok nebude chýbať obľúbený fotokvíz, v ktorom si účastníci a účastníčky môžu otestovať pozornosť, vedomosti a zároveň získať vecné ceny a mnoho nových poznatkov. Pre prihlásených fotografov a fotografky sú pripravené workshopy ako Festivalový denník, Autorská fotokniha, Obrazové rozprávanie či Photo Review,“ priblížili organizátori.
AMFO sa uskutočňuje od roku 1952, pričom je určená pre všetky vekové skupiny. Autori a autorky súťažia v kategóriách: samostatná fotografia, diptych, cykly a seriály, experiment. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností, vizuálnej gramotnosti, umelecký a odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie fotografickej tvorby.
„Do celoštátneho kola postúpilo 572 diel, z ktorých odborná porota navrhla vystaviť 151 diel a objektov od 123 autorov a autoriek a udeliť 23 ocenení, 24 čestných uznaní, štyri špeciálne ceny poroty a jednu hlavnú cenu,“ informovali organizátori.
Okrem celoštátnej výstavy ocenených fotografií je súčasťou podujatia viacero výstav na rôznych miestach Martina, ako napríklad česká výstava Národní soutěže fotografie alebo výstava Trojpríbeh, ktorá predstaví tvorbu mladej fotografky Alžbety Kopisovej, dokumentárneho fotografa Matúša Zajaca a kolektívu neprofesionálnych autorov a autoriek - pacientov a pacientiek Psychiatrickej liečebne v Sučanoch.
„Ani tento rok nebude chýbať obľúbený fotokvíz, v ktorom si účastníci a účastníčky môžu otestovať pozornosť, vedomosti a zároveň získať vecné ceny a mnoho nových poznatkov. Pre prihlásených fotografov a fotografky sú pripravené workshopy ako Festivalový denník, Autorská fotokniha, Obrazové rozprávanie či Photo Review,“ priblížili organizátori.
AMFO sa uskutočňuje od roku 1952, pričom je určená pre všetky vekové skupiny. Autori a autorky súťažia v kategóriách: samostatná fotografia, diptych, cykly a seriály, experiment. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností, vizuálnej gramotnosti, umelecký a odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie fotografickej tvorby.