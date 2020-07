V Nitre patrí celý víkend mestským cyrilo-metodským slávnostiam

Nitra 4. júla (TASR) – V Nitre sa v sobotu začínajú celomestské cyrilo-metodské a Pribinove slávnosti. Oslavy s názvom Nitra, milá Nitra ponúknu počas víkendu množstvo podujatí. „Sú pripravené tak, aby už tradične mali líniu duchovnú, historickú i spoločenskú,“ uviedla Dagmar Bojdová z mestského úradu.



Do spoločenskej línie patria podujatia, ktoré sa budú od soboty do nedele (5. 7.) konať na Svätoplukovom námestí a pod Nitrianskym hradom. Okrem jarmoku to budú napríklad Veľkomoravské automaty so živými sochami, ktoré predstavia známe osobnosti z veľkomoravskej histórie. „Do spoločenskej línie patrí aj kultúrny program na Svätoplukovom námestí. Tento rok aj vzhľadom na situáciu s pandémiou sme sa zamerali na nitrianskych umelcov a jediným hosťom slávností je bratislavská kapela Billy Barman, ostatní hudobníci a hostia sú nitrianski. Celý program je zameraný aj na podporu kandidatúry Nitry na titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026,“ povedala Bojdová.



Súčasťou historickej línie osláv Nitra, milá Nitra je festival Pribinova Nitrawa, ktorý bude oživovať nitrianske podhradie od 4. do 5. júla. „Patria sem aj aktivity zamerané na prezentáciu Cyrilo-metodskej cesty. Ich súčasťou bude aj cyrilo-metodské putovanie v sobotu 4. júla o 10. hodine. Duchovnú líniu osláv bude zasa tvoriť tradičná celonárodná Cyrilo-metodská púť, ktorá sa bude konať v nedeľu 5. júla na Svätoplukovom námestí,“ pripomenula Bojdová.



Do programu slávností sa dostala aj výstava Združenia Európskej kultúrnej cesty svätého Cyrila a Metoda, ktorá počas víkendu prezentuje fotografické diela so spoločným názvom Na poutních steskách. „Je to fotodokumentácia združenia, ktoré na tohtoročných slávnostiach otvorí aj prvý infopoint Cyrilo-metodskej cesty,“ skonštatovala Bojdová.



Turistické informačné centrum okrem toho pre návštevníkov osláv pripravilo aj dve netradičné sprevádzania s miestnymi nadšencami, cykloprehliadku modernej architektúry v Nitre a podujatie Strašidelné záhady v nitrianskych uliciach. V Gotickej priekope na Nitrianskom hrade sa okrem toho bude každý večer premietať videoprojekcia Legendy veľkomoravské.



Nitrianske celomestské slávnosti budú počas celého trvania sprevádzané aj opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu. „Máme na pamäti aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Nitriansky hrad i Svätoplukovo námestie sú dve lokality, v ktorých musíme zabezpečiť to, aby tam nebolo viac ako 1000 účastníkov naraz. Máme pripravenú aplikáciu, ktorá bude návštevníkov spočítavať a my budeme vedieť dokladovať, že v danom momente nie je na jednom meste väčší počet ľudí, než aký je dovolený. Veríme, že ľudia budú ústretoví a budú rešpektovať nastavené pravidlá,“ dodala Bojdová.