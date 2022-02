Cena Oskára Čepana spúšťa otvorenú výzvu na ročník 2022

All In. At Least, a Possibility... je názov výstavy nominovaných umelcov na Cenu Oskára Čepana (COČ) 2021, ktorá je prístupná v Kunsthalle Bratislava (KHB). Svoje diela tam prezentujú Luki Essender (inštalácia na snímke), Év van Hettmer, Ondřej Houšťava, Tamara Kametani a Viktorie Langer. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 1. februára (TASR) - Cena Oskára Čepana (COČ), ktorej dva ročníky sa v týchto dňoch stretávajú, spúšťa otvorenú výzvu na rok 2022. Vizuálni umelci do 40 rokov sa môžu prihlasovať od utorka na webstránke súťaže www.oskarcepan.sk. Ročník 2021 uzavrú 8. februára vyhlásením jeho laureáta. Medzinárodná porota bude vyberať z pätice nominovaných, Luki Essender, Év van Hettmer, Ondřej Houšťava, Tamara Kametani, Viktorie Langer. Finálová výstava All In. At Least, a Possibility... potrvá v Kunsthalle Bratislava do 28. februára. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.hovorí riaditeľka COČ Lucia Gavulová s tým, že vo výstavných priestoroch sa v pondelok 7. februára stretnú porotcovia naživo či cez stream spolu s nominovanými na ocenenie, organizátorom a kurátormi výstavy a strávia v Bratislave spoločné popoludnie debatami o jednotlivých projektoch.spresnila riaditeľka súťaže, ktorú organizuje Nadácia - Centrum súčasného umenia spolu s platformou na podporu súčasného umenia Collective. Laureáta vyhlásia v rovnaký deň o 18.00 h v KHB za účasti nominovaných umelcov, kurátorov, poroty i minuloročnej laureátky Daniely Krajčovej.Laureát ocenenia získa finančnú odmenu, dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited, partnerskej inštitúcii projektu v New Yorku (USA), a samostatnú výstavu alebo inú prezentačnú aktivitu na Slovensku.Gavulová pripomína, že výstava All In. At Least, a Possibility... potrvá do 28. februára.dodala k aktuálnej výstave a potvrdila, že COČ naďalej ostáva určená vizuálnym umelcom do 40 rokov bez obmedzenia média.poznamenala Gavulová.