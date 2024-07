Cena za dizajn predstavuje nominácie za najlepší komunikačný dizajn

Bratislava 8. júla (TASR) - Národná cena za dizajn (NCD) 2024 predstavuje nominácie za komunikačný dizajn. Medzinárodná porota hodnotila a posudzovala v Hurbanových kasárňach v Bratislave 155 prác v desiatich kategóriách komunikačného dizajnu. Zároveň vybrala tie, z ktorých verejnosť spozná laureátov ocenenia 11. novembra v divadle Nová scéna v Bratislave.



"Tento rok bolo prihlásených rekordných 555 prác. Porota posunula do druhého kola 155 z nich. Ani z tohto užšieho výberu však nebolo jednoduché vybrať nominácie a víťazov. Tieto čísla ukazujú, že kvalita komunikačného dizajnu na Slovensku je na vysokej úrovni a vzniká mnoho projektov, ktoré autori prihlasujú do súťaže, aby sa konfrontovali s ostatnými," skonštatoval kurátor a porotca NCD24 Juraj Blaško.



Prihlásené diela posudzovala sedemčlenná medzinárodná porota v zložení Juraj Blaško, Zuzana Husárová, Róbert Slovák, Vasyl Kosiv, Filip Blažek, Justyna Kucharczyk a Eduardo Barrera Arambarri.



Porotcovia vybrali na výstavu 140 diel a z nich 38 nominácií v kategóriách Kampaň, Identita, Knihy a publikácie, Digitál, Priestor, Písmo, Obal a objekt, Plagát a vizuál, Nové horizonty a Študentský dizajn.



Tento rok sa porota rozhodla neudeliť nominácie v kategórii Dizajn v pohybe, ale diela bude možné uvidieť na výstave. "Do kategórie nebolo prihlásených dosť projektov, ktoré by spĺňali náročné požiadavky poroty, a preto sme v tejto kategórii neurčili žiadneho víťaza a ani nomináciu," vysvetľujú organizátori.