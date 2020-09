Ocenenie Anasoft litera 2020 získala Alena Sabuchová za román Šeptuchy

Bratislava 29. septembra (TASR) – Alena Sabuchová sa v utorok stala laureátkou 15. ročníka slovenskej literárnej ceny Anasoft litera 2020. Ocenenie získala za román Šeptuchy (vydavateľstvo Artforum). Laureátku vybrala spomedzi 158 hodnotených pôvodných slovenských prozaických kníh vydaných v roku 2019 päťčlenná odborná porota. Tento rok ju tvorili literárni vedci Lubomír Machala, Michal Jareš, Peter F. 'Rius Jílek a literárni publicisti Zuzana Belková a Jozef Dado Nagy. TASR o tom informovala PR manažérka Mária Hejtmánková.



Podľa Machalu bola tohtoročná Anasoft litera vo finálnej voľbe obzvlášť náročná, pretože porota rozhodovala medzi textami, ktoré niektoré kvality zdieľali. "Čepiec Kataríny Kucbelovej a Šeptuchy Aleny Sabuchovej zdieľajú napríklad nepatetický vzťah k folklóru, jeho vecnú konfrontáciu s moderným svetom, nesentimentálne priblíženie ženského (dievčenského) vnútra," komentoval verdikt poroty s tým, že by nedošlo k žiadnemu omylu, keby najvyššie ocenenie získal Čepiec: "Ale Šeptuchy sa mi do mysle votreli intenzívnejšie s väčšou dávkou spontánnosti a komického nadhľadu, s ktorým približujú mrazivé konštanty ľudskej existencie s dehonestujúcimi detailmi aktuálneho všedného žitia."



Alena Sabuchová chodievala približne dva roky na severovýchod Poľska, kde sa stretávala a rozprávala s miestnymi obyvateľmi. Navštevovala ľudové liečiteľky – šeptuchy. "Nikdy by som neverila, že svet, ktorý som v Podlasí objavila, naozaj existuje. O to viac sa teším, že som ho mohla spoznať," píše v predslove svojej knihy autorka. V krátkom dokumente literárnej ceny prezradila, že šeptuchy sú ženy, ktoré sa venujú remeslu šepkania, prostredníctvom ktorého liečia: "Liečia a modlia sa. Hovorí sa o nich, že dokážu prinavrátiť zdravie a vyriešiť problémy. Pre mňa boli v prvom rade skúsenosťou s vierou. Pre ľudí sú niekedy posledná nádej. Pre miestnych zas obrovská autorita. Veľmi koexistujú s cirkvou, tzn. že aj duchovenstvo ich ticho toleruje a akceptuje."



Víťazný titul, ktorého autorka získala cenu honorovanú sumou 10.000 eur, vyberala porota z finálovej päťky. Zaradené boli do nej knihy Jana Bodnárová: Koža (Aspekt 2019), Katarína Kucbelová: Čepiec (Slovart 2019), Michaela Rosová: Tvoja izba (vl. náklad 2019), Alena Sabuchová: Šeptuchy (Artforum 2019), Silvester Lavrík: Posledná k. & k. barónka (Dixit 2019).



Okrem hlavného ocenenia opäť udelili aj Cenu čitateľov, ktorú tento rok získal Silvester Lavrík za historický dokuromán Posledná k. & k. barónka.



Záznam online streamu z udeľovania cien je dostupný na YouTube kanáli literárnej ceny a jej facebookovej stránke.



Literárna cena Anasoft litera sa udeľuje od roku 2006 za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického literárneho diela autorov, ktorí sú primárne občanmi Slovenskej republiky a ich diela alebo preklady ich diel do slovenského jazyka knižne vydali v predchádzajúcom kalendárnom roku.