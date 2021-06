Cenu Astrid Lindgrenovej získal francúzsky autor Jean-Claude Mourlevat

Štokholm 1. júna (TASR) - Laureátom prestížnej literárnej Pamätnej ceny Astrid Lindgrenovej za rok 2021 sa v pondelok stal francúzsky autor detských kníh Jean-Claude Mourlevat. Spolu s ním si ocenenie prevzala aj juhokórejská ilustrátorka Pek Hi-na, ktorá sa túto cenu získala ešte vlani, pre pandemickú situáciu ju však vtedy nemohla prebrať, informovala agentúra DPA.



Obaja autori boli ocenení prostredníctvom virtuálnej ceremónie v Štokholme, na ktorej vystúpila s prejavom aj švédska korunná princezná Viktória.



Mourlevat (69) je autorom viac ako 30 detských kníh. Debutoval v roku 1997 dielom s názvom "Histoire de l'enfant et de l'oeuf" (Dejiny dieťaťa a vajca). Jeho diela boli preložené do takmer 2O jazykov.



Pamätná cena Astrid Lindgrenovej (The Astrid Lindgren Memorial Award) je dotovaná sumou piatich miliónov švédskych korún (v prepočte 540.000 eur). Ide o jedno z najvyšších literárnych ocenení udeľovaných za tvorbu zameranú na deti a mládež.



Švédska vláda cenu zriadila v roku 2002 na počesť Astrid Lindgrenovej, zosnulej autorky populárnych detských knižiek ako Pippi Dlhá pančucha či Emil z Lönnebergu. Prvýkrát bolo ocenenie odovzdané v roku 2003.