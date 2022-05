Cenu Dominika Tatarku za rok 2021 získal Erik Jakub Groch

Bratislava 10. mája (TASR) – V Bratislave sa v utorok uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Ceny Dominika Tatarku za rok 2021. V 28. ročníku prestížneho literárneho ocenenia sa jeho nositeľom stal Erik Jakub Groch za básnickú zbierku Viety.



"Cena Dominika Tatarku je, samozrejme, hlavne za prácu a s miernym prihliadnutím na občianske postoje, ktoré ste mali celý život. Poézia sa nepíše pre ceny, ale občiansky postoj v tejto cene ma potešil," povedal pre TASR Groch, ktorý pred rokom 1989 vydával samizdaty, patril medzi iniciátorov Občianskeho fóra v Košiciach, napriek tomu vyše 20 rokov žije v horskej obci, bez televízora, odrezaný od hlučného davu, ako hovorí sám autor, v trošku zabudnutom kraji.



"Každý kto začal písať osemročný v kuchyni a píše 60 rokov alebo koľko, píše pre svoju radosť. (...) Je to čistá radosť," dodal autor. Ocenenie dostal za zbierku Viety. "Vo vnútri knihy je názov vysvetlený, Viety sú zo slov vietor a vety, čiže vietor v pohybe," objasnil autor.



"V poslednej knižke, čo pokladám za veľmi dobré, sa Erik Groch zasa vrátil na zem, sú to kratšie básničky, ale sú to skvelé básne. Na Slovensku vie každý, že patrí medzi výnimočných básnikov a toto nie je ešte bodka za jeho výnimočnosťou, ale je to dôležitá zastávka v jeho celoživotnej tvorbe," poznamenal Peter Zajac, predseda poroty tatarkovskej ceny.



Erik Jakub Groch (1957) sa narodil v Košiciach, kde vyštudoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Po jej skončení vystriedal rozmanité povolania. Pôsobil v prostredí košického umeleckého undegroundu, na prelome 70. a 80. rokov sa podieľal na vydávaní samizdatových literárnych zborníkov Trinásta komnata a Nacelle. V novembri 1989 a po ňom aktívne vystupoval za Občianske fórum v Košiciach. Bol spoluzakladateľom a spolueditorom literárneho almanachu Tichá voda I. - III. Pracoval aj ako redaktor obnoveného týždenníka Kultúrny život, v roku 1992 si založil vlastné vydavateľstvo. Dnes žije v Uloži neďaleko Levoče.



Cena Dominika Tatarku sa udeľuje od roku 1995 vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku. Určená je autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz spisovateľa Dominika Tatarku. Jej porota má stálych členov, ktorými sú Gabriela Rakúsová, Daniel Fischer, René Bílik, František Mikloško, Martin Mojžiš, Ján Králik, Peter Zajac (predseda poroty). Ďalším členom je nositeľ ceny za predchádzajúci rok. Aktuálne si túto úlohu plnil Daniel Liška.