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Cenu Dosky 2026 za najlepšiu inscenáciu si prevzalo zvolenské divadlo
Tvorcovia pôsobiaci na scéne Divadla P. O. Hviezdoslava (DPOH) v Bratislave získali tri dosky.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 23. novembra (TASR) - Cenu Dosky 2026 za najlepšiu inscenáciu si prevzalo Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene za hru Michala Ditteho OTA v réžii Júlie Rázusovej, inšpirovanú životným príbehom novinárky Oty Plávkovej. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v pondelok večer v Divadle Jána Palárika v Trnave.
Režisérka víťaznej inscenácie vyzdvihla Plávkovej lásku k vlastnému národu a slobode. „Našou povinnosťou je jej odkaz uchovať a veriť, že pravda nakoniec zvíťazí,“ zdôraznila Rázusová. Poukázala na to, že Plávková bola dlhé roky prenasledovaná štátnou mocou. Hovorila aj o pocte všetkým novinárkam, ktoré sú pod veľkým tlakom.
Tvorcovia pôsobiaci na scéne Divadla P. O. Hviezdoslava (DPOH) v Bratislave získali tri dosky. Spomedzi ďalších divadiel si Činohra Slovenského národného divadla (SND), Divadlo Malá scéna, Divadlo Nová scéna v Bratislave, Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre i Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici odnášajú po jednej doske.
Za najlepšiu réžiu sezóny kritici označili výkon Dávida Pašku pri uvedení hry nositeľky Nobelovej ceny Elfriede Jelinek Endsieg//Dobytie v bratislavskom Divadle Malá scéna.
V hereckých kategóriách uspeli herec Činohry SND Juraj Loj za výkon v postave autistického Adama v komornej inscenácii Etudy Petra Mazalána a Lucie Mihálovej a Annamária Janeková za stvárnenie Portie v inscenácii Kupec benátsky/Mauser bratislavského DPOH v réžii Pašku. Táto inscenácia bola ocenená aj za scénografiu Juliusa Leona Seilera. DPOH získalo aj tretiu dosku, keď Katarína Holková premenila jednu zo svojich tohtoročných štyroch nominácií na víťazstvo za kostýmy v inscenácii text Lajčiak v réžii Rastislava Balleka.
„Je to nádherný pocit. Som veľmi šťastná a je mi cťou dostať toto ocenenie,“ povedala Janeková, ktorú potešila možnosť stvárniť Portiu v „rebelskej“ podobe. Janeková pôsobí ako herečka na voľnej nohe. „O to viac je pre mňa toto ocenenie cenné,“ dodala.
Cena za najlepšiu scénickú hudbu išla Martinovi Štefánikovi za hudbu k inscenácii Rev, vresk a brud v réžii Jána Luterána v DAB Nitra. Z tvorby nezriaďovaných divadiel uspel česko-slovenský koprodukčný projekt Alex, ktorý pripravil Projekt Batyskaf Bratislava spoločne s Archa+ Praha. Stojí za ním predovšetkým osobnosť Adama Draguna, divadelníka a hudobníka.
Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica spoločne s nezávislým divadelným zoskupením Odivo pripravilo inscenáciu Lost in translation/Nájdené v preklade, ktorej protagonisti Lívia MM Balážová a Zebastián Méndez Marín získali cenu za tanečné výkony v rámci kategórie Mimoriadny počin v tanečnom divadle. V rámci kategórie Mimoriadny počin v hudobnom divadle uspel kolektív tvorcov muzikálu Six v réžii Ladislava Cmoreja v bratislavskom Divadle Nová scéna.
Podľa Reného Paráka, predsedu Asociácie súčasného divadla, ktorá ceny Dosky organizuje od roku 1996, výsledky aj tento rok vyzdvihli odvahu divadelníkov pýtať sa, kam smerujeme. „Medzi ocenenými sú diela v celej škále tvorivých možností: pôvodné texty slovenských autorov, uvedenia súčasných hier svetových dramatikov, domáce spracovanie úspešného britského muzikálu, pôvodné tanečné dielo, ale aj inovatívne spracovania slovenskej i svetovej klasiky,“ doplnila garantka ankety Zuzana Uličianska.
Režisérka víťaznej inscenácie vyzdvihla Plávkovej lásku k vlastnému národu a slobode. „Našou povinnosťou je jej odkaz uchovať a veriť, že pravda nakoniec zvíťazí,“ zdôraznila Rázusová. Poukázala na to, že Plávková bola dlhé roky prenasledovaná štátnou mocou. Hovorila aj o pocte všetkým novinárkam, ktoré sú pod veľkým tlakom.
Tvorcovia pôsobiaci na scéne Divadla P. O. Hviezdoslava (DPOH) v Bratislave získali tri dosky. Spomedzi ďalších divadiel si Činohra Slovenského národného divadla (SND), Divadlo Malá scéna, Divadlo Nová scéna v Bratislave, Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre i Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici odnášajú po jednej doske.
Za najlepšiu réžiu sezóny kritici označili výkon Dávida Pašku pri uvedení hry nositeľky Nobelovej ceny Elfriede Jelinek Endsieg//Dobytie v bratislavskom Divadle Malá scéna.
V hereckých kategóriách uspeli herec Činohry SND Juraj Loj za výkon v postave autistického Adama v komornej inscenácii Etudy Petra Mazalána a Lucie Mihálovej a Annamária Janeková za stvárnenie Portie v inscenácii Kupec benátsky/Mauser bratislavského DPOH v réžii Pašku. Táto inscenácia bola ocenená aj za scénografiu Juliusa Leona Seilera. DPOH získalo aj tretiu dosku, keď Katarína Holková premenila jednu zo svojich tohtoročných štyroch nominácií na víťazstvo za kostýmy v inscenácii text Lajčiak v réžii Rastislava Balleka.
„Je to nádherný pocit. Som veľmi šťastná a je mi cťou dostať toto ocenenie,“ povedala Janeková, ktorú potešila možnosť stvárniť Portiu v „rebelskej“ podobe. Janeková pôsobí ako herečka na voľnej nohe. „O to viac je pre mňa toto ocenenie cenné,“ dodala.
Cena za najlepšiu scénickú hudbu išla Martinovi Štefánikovi za hudbu k inscenácii Rev, vresk a brud v réžii Jána Luterána v DAB Nitra. Z tvorby nezriaďovaných divadiel uspel česko-slovenský koprodukčný projekt Alex, ktorý pripravil Projekt Batyskaf Bratislava spoločne s Archa+ Praha. Stojí za ním predovšetkým osobnosť Adama Draguna, divadelníka a hudobníka.
Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica spoločne s nezávislým divadelným zoskupením Odivo pripravilo inscenáciu Lost in translation/Nájdené v preklade, ktorej protagonisti Lívia MM Balážová a Zebastián Méndez Marín získali cenu za tanečné výkony v rámci kategórie Mimoriadny počin v tanečnom divadle. V rámci kategórie Mimoriadny počin v hudobnom divadle uspel kolektív tvorcov muzikálu Six v réžii Ladislava Cmoreja v bratislavskom Divadle Nová scéna.
Podľa Reného Paráka, predsedu Asociácie súčasného divadla, ktorá ceny Dosky organizuje od roku 1996, výsledky aj tento rok vyzdvihli odvahu divadelníkov pýtať sa, kam smerujeme. „Medzi ocenenými sú diela v celej škále tvorivých možností: pôvodné texty slovenských autorov, uvedenia súčasných hier svetových dramatikov, domáce spracovanie úspešného britského muzikálu, pôvodné tanečné dielo, ale aj inovatívne spracovania slovenskej i svetovej klasiky,“ doplnila garantka ankety Zuzana Uličianska.