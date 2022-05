Cenu Esprit za jazzový album roka získali L. Oravec a B. Dugovič

Bratislava 1. mája (TASR) - Prestížne ocenenie Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka 2021 získala nahrávka Movin' Spirit trubkára a skladateľa Lukáša Oravca. Cenu verejnosti získal klarinetista Branislav Dugovič za album Bang Bang Boogie Boogie. Slávnostný ceremoniál v priestoroch bratislavského Divadla P. O. Hviezdoslava 30. apríla bol súčasťou osláv Medzinárodný deň jazzu pod záštitou UNESCO. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.



O víťazovi spomedzi 23 nominovaných domácich jazzových albumov rozhodli členovia medzinárodnej poroty, pozostávajúcej z popredných jazzmanov, hudobných publicistov, pedagógov, dramaturgov a promotérov. Jej čestným predsedom bol americký spevák a skladateľ JD Walter, rešpektovaný umelec i pedagóg, ktorého vokálny workshop sa len niekoľko hodín pred slávnostným ceremoniálom tešil nesmiernemu záujmu domácich umelcov.



Trubkár Lukáš Oravec získal ocenenie v tvare kontrabasu z dielne akademického sochára Juraja Čuteka a zároveň si v ankete Esprit pripísal už tretie víťazstvo. Do siene slávy tak pribudol k jeho starším albumom Introducing Lukáš Oravec Quartet feat. Radovan Tariška (2013) a Ali (2016) aj minuloročný Movin' Spirit (Lukas Oravec Records) pod hlavičkou Lukas Oravec Quartet feat. Seamus Blake and Danny Grissett. Lídrovi sa na ňom podarilo rozohrať vzrušujúce a objavné príbehy spolu so svojím medzinárodným kvartetom, ktoré by sa svojím podaním jazzového mainstreamu nestratilo na nijakom zo svetových pódií.



Počas galavečera zazneli koncerty nominovaných umelcov a zoskupení. Aktuálny projekt Majster a Margareta predstavila flautistka a skladateľka Sisa Michalidesová a zvukomalebnosť kultového Bulgakovovho románu prekvapila mnohých. Objavne vyznel aj výber zo Sonetov básnického barda Pavla Országha Hviezdoslava, ktoré zhudobnil klavirista a skladateľ František Báleš. Jeden z mnohých prístupov k ľudovej hudbe predstavil cimbalista Ľubomír Gašpar v rámci svojho Cimbal Project s hosťujúcou vokalistkou Sisou Fehér. Sériu známych ľudových piesní z nedávneho projektu Ľubozvuk ocenilo publikum dlhotrvajúcim potleskom.