Cenu Esprit za najlepší slovenský jazzový album získal Ľuboš Šrámek

Bratislava 1. október (TASR) – Ľuboš Šrámek získal cenu Esprit za najlepší jazzový album vydaný v roku 2019. Ocenenie patrí klaviristovi a skladateľovi za dielo Performances. Cenu verejnosti si na stredajšom (30. 9.) slávnostnom odovzdávaní v bratislavskom Divadle Aréna prevzal saxofonista Nikola Bankov za album Bright Future. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Počas slávnostného večera predstavili naživo svoju aktuálnu tvorbu tri z nominovaných zoskupení. "Na úvod sa pódia zhostilo zoskupenie saxofonistu Nikolu Bankova, ktoré prinieslo originálne kompozície charakteristické chytľavými melódiami zabalenými do fúzie moderného džezu s elektronickou hudbou," poznamenala Čurná. Dodala, že do nálad zlatej éry džezu prenieslo divákov zoskupenie Five Gentlemen so spevákom Milošom Stančíkom a s kompozíciami, ktoré vzdali hold virtuóznemu trubkárovi Cladysovi "Jabbo" Smithovi a kapelníkovi Clarencovi Williamsovi. Následne pódium patrilo víťazovi Hlavnej ceny Esprit, klaviristovi, producentovi a skladateľovi Ľubošovi Šrámekovi, ktorý ho zaplnil svojim projektom Nanosymphony a predstavil hudbu z víťazného albumu Performances. Člen odbornej poroty Johann Kneihs, džezový redaktor ORF Ö1 sa o ocenenom albume vyjadril: "Pôsobivé dielo pre svoju rozmanitosť a nepretržitý tok hudobných nápadov, ako i kvalitu produkcie, od výkonov hudobníkov a štúdiovej práce, až po spracovanie bookletu."



Odovzdávanie cien mohli sledovať naživo diváci v Divadle Aréna, v priamom prenose odznelo vo vysielaní rádia Devín a k fanúšikom džezu sa dostalo aj cez live stream na portáli jazz.sk.



Záštitu nad 8. ročníkom ankety Esprit a čestné členstvo v porote prevzal kontrabasista a skladateľ Petros Klampanis, rodák z gréckeho Zakynthosu pôsobiaci na newyorskej džezovej scéne.