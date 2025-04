Cenu Hercova misia si z MFF Art Film Košice odnesie M. Ondrík

Bratislava 28. apríla (TASR) - Cenu Hercova misia si z Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Art Film Košice odnesie Milan Ondrík. Meno laureáta oznámili v pondelok organizátori 31. ročníka festivalu, ktorý sa uskutoční od 20. do 27. júna.



„V poslednom období je v našej televíznej i filmovej tvorbe Milan Ondrík neprehliadnuteľný. Pravidelne sa objavuje v titulných i vedľajších úlohách, pričom za jedinečné stvárnenie svojich postáv zbiera jedno ocenenie za druhým,“ hovorí umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch. Podľa neho je evidentné, že nejde o náhodu alebo herecké šťastie, ale o výrazný a vyhľadávaný talent. „Bravúrne zvláda fyzicky náročné polohy i subtílnu psychologicko-charakterovú drobnokresbu. Z týchto dôvodov sa MFF Art Film rozhodol v tomto roku oceniť herectvo Milana Ondríka za jeho mimoriadny prínos v oblasti hereckého umenia,” dodáva Palúch.



Milan Ondrík vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Hereckú dráhu začal v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde hosťuje dodnes. Jeho talent zaujal aj slovinského režiséra Diega de Breu, ktorý ho obsadil do titulnej úlohy v Shakespearovej tragédii Coriolanus v Slovenskom národnom divadle. Od roku 2011 je Ondrík členom jeho činoherného súboru.



Organizátori filmového festivalu ďalej pripomínajú, že Ondríkov „autentický a novátorský herecký prejav“ zaujal viacerých slovenských filmových režisérov, ktorí ho pravidelne obsadzovali do náročných a komplexných úloh. Divákov mohol zaujať ako traumatizovaný syn bývalej alkoholičky a herečky v dráme Eva Nová (2015) režiséra Marka Škopa, za tento výkon získal Ondrík svoje prvé Slnko v sieti. So Škopom spolupracoval aj na rodinnej dráme reflektujúcej spoločenské nálady na Slovensku - Nech je svetlo (2019). Aj za úlohu starostlivého, no často neprítomného otca, ktorému pre jeho absenciu v rodine uniká vzťah s vlastným synom, získal Ondrík Slnko v sieti za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe a Cenu za mužský herecký výkon na MFF Karlove Vary.



Ondrík účinkoval aj v snímkach Tieňohra (r. Peter Bebjak), Čierne na bielom koni (r. Rasťo Boroš), Bod obnovy (r. Robert Hloz) a Úsvit (r. Matěj Chlupáček), v ktorých „potvrdil svoju schopnosť pohybovať sa medzi žánrami a uchopiť postavy s presvedčivou psychologickou hĺbkou“. Tento rok mu udelili Slnko v sieti za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe vo filme Ema a smrtihlav (2024), ktorý bude mať televíznu premiéru 8. mája pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a 80. výročia konca druhej svetovej vojny.