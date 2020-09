Cenu Igric za celoživotné dielo získal Stanislav Szomolányi

Bratislava 20. septembra (TASR) – Kameraman Stanislav Szomolányi získal ocenenie Igric za celoživotný prínos pre slovenskú kinematografiu v oblasti filmovej a televíznej kamery. Zvláštne uznanie poroty v nedeľu patrilo počas odovzdávania cien v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave producentovi Ivanovi Ostrochovskému za aktivity k experimentálnym filmom Frem, The Sound Is Innocent a celovečernému debutu Punk je hned!.



Cenu Igric za hranú tvorbu pre kiná dostal Noro Držiak za réžiu filmu Cesta do Nemožna. Ocenenie Igric za televíznu dramatickú tvorbu získali Alena Bodingerová, Peter Nagy a Naďa Jurkemik za scenár televízneho seriálu Hniezdo. V kategórii Igric za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu dominoval Tomáš Krupa s filmom Dobrá smrť. Tvorivou prémiou v tejto kategórii porota ocenila Dušana Hudeca za réžiu filmu Bol som blízko neba a Pavla Pekarčíka za réžiu filmu Hluché dni.



Za animovanú tvorbu sa porota cenu Igric rozhodla neudeliť. Tvorivú prémiu v tejto kategórii získal Martin Smatana za film Šarkan a Joanna Kožuch za réžiu animovaného filmu Music Box. Tvorivú prémiu za hranú filmovú tvorbu pre kiná získal Marko Škop za réžiu filmu Nech je svetlo a Juraj Šlauka za réžiu filmu Punk je hned!.



Za kreatívny herecký prínos stvárnenia postavy Kristíny Važanovej v televíznom seriáli Hniezdo získala ocenenie Igric za ženský herecký výkon Soňa Norisová, v mužskej kategórii to bol Milan Ondrík za postavu Milana vo filme Nech je svetlo. Za ženský herecký výkon dostala tvorivú prémiu Zuzana Konečná za stvárnenie postavy Zuzky vo filme Nech je svetlo a Júlia Valentová - Vidrnáková za rezonujúcu hereckú kreáciu Labiny vo filme Pomaľované vtáča. Richard Autner, ktorý stvárnil postavu Nera v televíznej inscenácii Nero a Seneca, získal tvorivú prémiu za mužský herecký výkon. V tejto kategórii porota ocenila aj Petra Višňovského za postavu Ivana Rozložného v televíznom seriáli Hniezdo.



Tvorivú prémiu za televíznu dramatickú tvorbu dostal Braňo Mišík za tvorivý režisérsky výkon v seriáli Hniezdo. Zuzanu Piussi a Víta Janečka ocenili za réžiu filmu Obliehanie mesta v kategórii tvorivá prémia za ostatnú filmovú a televíznu tvorbu. Tvorivú prémiu za audiovizuálnu teóriu a kritiku získala Yvonne Vavrová za teoretickú prácu Etika režiséra.



Cenu Jána Fajnora v kategórii hraná filmová a televízna tvorba získali Jakub Medvecký a Teodor Kuhn za scenáristický debut filmu Ostrým nožom. V kategórii dokumentárna filmová a televízna tvorba porota cenu neudelila. V kategórii animovaná tvorba za scenár a réžiu filmu Sh_t happens získali ocenenie Michaela Mihályi a Dávid Štumpf.