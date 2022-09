Cenu Karla Čapka udelili v Trenčianskych Tepliciach štyrom osobnostiam

Trenčianske Teplice 17. septembra (TASR) – Cenu Karla Čapka za roky 2020 a 2022 udelili v sobotu v Trenčianskych Tepliciach štyrom osobnostiam. Putovala Jiřímu Poláčkovi, Iljovi Holešovskému, Eve Šidlákovej a Jozefovi Leikertovi.



Leikert označil Čapkovcov za veľkých bratov a umelcov. "Mnohé diela vytvorili aj tu, v Trenčianskych Tepliciach, kde chodili za svojím otcom, takže Slovensko ich ovplyvňovalo. Boli československí so svetovým a európskym dosahom," povedal pre TASR.



Cena Karla Čapka sa v Trenčianskych Tepliciach odovzdáva od roku 1990. V tom čase sa udeľovala každý rok a prvé roky si cenu prevzala vždy jedna osobnosť. Od roku 1994 cenu dostanú vždy dve osobnosti kultúry, publicistiky, filmu či divadla. Ocenení sú zo Slovenska aj Česka. "Od roku 2010 sa cena udeľuje v dvojročných intervaloch, no v roku 2020 sme zažili situáciu, keď bolo cestovanie obmedzené a nebolo možné, aby českí hostia pricestovali do Trenčianskych Teplíc a nemohli sme si spolu pripomenúť významnú tvorbu Čapkovcov," priblížila Barbora Zajačková z oddelenia cestovného ruchu, marketingu a kultúry na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach. Organizátori sa preto rozhodli, že udelia štyri ceny za oba ročníky v tomto roku.







Ako dodala Zajačková, symbolizmus udeľovania ceny spočíva v tom, že pán Čapek pôsobil ako kúpeľný lekár v tomto meste. Jeho synovia tu vytvorili viaceré zo známych diel ako R.U.R., Lúpežník, Továreň na absolútno. V Trenčianskych Tepliciach vzniklo aj celosvetovo používané slovo robot.



Medzi ocenenými boli v minulosti osobnosti z rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života, napríklad Jozef Kroner, Emília Vášáryová, Josef Abrhám, Marián Labuda, Milan Lasica, Július Satinský, Juraj Jakubisko či Zuzana Kronerová.