Cenu Mateja Hrebendu získal J. Banáš

Bratislava 21. októbra (TASR) - V Slovenskom dome v Prahe sa v piatok (18. 10.) uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 28. ročníka udeľovania Ceny Mateja Hrebendu. Prevzal si ju slovenský spisovateľ a publicista Jozef Banáš.



Cenu Mateja Hrebendu udeľuje občianske združenie Obec Slovákov v Českej republike za výrazný prínos k pestovaniu slovensko-českej vzájomnosti.



"Som poctený a dojatý. Po cene Václava Matěja Krameriusa je to druhá cena, ktorú som v Prahe dostal," uviedol pre TASR Banáš. "Byť v spoločnosti ľudí ako sú Juraj Jakubisko, Ladislav Chudík, Jozef Bednárik, Karel Kosatík, Helena Růžičková, Miro Žbirka, Pavol Hammel a ďalší umelci a vedci, ktorí cenu dostali predo mnou, je veľká česť, vážim si to," dodal autor k oceneniu, ktoré udeľujú aj za formovanie vzájomne prospešných vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.



"Je najprekladanejší slovenský autor v Česku, má tu osem preložených kníh, napísal spolu so známou spisovateľkou Irenou Fuchsovou Slovensko-české hovory, jeho bestseller o česko-slovenskom podnikateľovi Tomášovi Baťovi vzbudil pozornosť verejnosti," komentoval ocenenie slovenského prozaika riaditeľ Slovenského domu v Prahe a predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský. "Jozef Banáš absolvoval v Českej republike dve desiatky besied, takže cena je v tých najlepších rukách," dodal.



Cena nesie názov Mateja Hrebendu, ktorý žil v rokoch 1796 až 1880. Bol to slepec, ktorý strávil život v gemerskej dedinke Hačava. Zbieral ľudové piesne, písal príležitostné verše, ktoré diktoval iným. Obec Slovákov v Českej republike pripomína, že Hrebenda bol neúnavným kolportérom slovenských a českých kníh, ktoré pri svojich cestách po Slovensku, Česku a Morave roznášal v batôžku na chrbte. "Chudobný a slepý muž vnášal medzi pospolitý ľud svetlo slova, písaného po slovensky aj po česky, a patril tak medzi prvých poslov vzájomnosti dvoch blízkych národov."



Cenu Mateja Hrebendu získali od roku 1997 napríklad novinár Petr Uhl, galerista Miro Smolák, režisér Juraj Jakubisko, spevák Miro Žbirka, básnik Ľubomír Feldek, operný spevák Peter Dvorský, divadelná manažérka Hana Heřmánková, diplomat a spisovateľ Ladislav Ballek, či herec Ladislav Chudík.