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Cenu pre anglicky píšuce autorky získali V. Evansová a L. Doucetová
Obe ceny sú dotované sumou 30.000 libier (34.764 eur) a sú určené pre autorky píšuce v angličtine bez ohľadu na krajinu svojho pôvodu.
Autor TASR
Londýn 12. júna (TASR) - Prestížnu literárnu cenu Women's Prize for Fiction za rok 2026 získala debutujúca americká autorka Virginia Evansová za román The Correspondent (v českom preklade Dopisy od Sybil). Rovnakú cenu, avšak v kategórii literatúra faktu, porota udelila kanadskej novinárke Lyse Doucetovej za knihu The Finest Hotel in Kabul: A People’s History of Afghanistan (v slovenskom preklade Najlepší hotel v Kábule), informovala vo štvrtok agentúra AP, píše TASR.
Obe ceny sú dotované sumou 30.000 libier (34.764 eur) a sú určené pre autorky píšuce v angličtine bez ohľadu na krajinu svojho pôvodu.
Evansová mala na konte sedem nepublikovaných románov, kým počas pandémie choroby COVID-19 napísala román The Correspondent, ktorý bol vydaný v roku 2025.
Príbeh je rozprávaný formou listov bývalej právničky Sybil Van Antwerpovej adresovaných priateľom, rodine a známym spisovateľom. Román sa postupne dostal na zoznamy bestsellerov a stal sa obľúbeným titulom knižných klubov. V príprave je aj filmové spracovanie s Jane Fondovou v hlavnej úlohe.
Bývalá austrálska premiérka Julia Gillardová, ktorá predsedala porote v kategórii beletria, uviedla, že Evansovej román si „získal srdcia poroty“.
Doucetová, ktorá je renomovanou novinárkou a hlavnou zahraničnou korešpondentkou britskej stanice BBC, vo svojej knihe približuje personál a hostí kedysi prestížneho hotela Inter-Continental v Kábule a tým vytvára mozaiku turbulentných dejín Afganistanu.
Poslankyňa britskej Labouristickej strany Thangam Debbonaireová, ktorá viedla porotu v kategórii literatúry faktu, označila túto knihu za „dokonalé dielo naratívnej literatúry faktu“ vychádzajúce z dlhoročnej novinárskej práce.
Cenu za beletriu, založenú v roku 1996, v minulosti získali napríklad Zadie Smithová, Tayari Jonesová či Barbara Kingsolverová. Cena za literatúru faktu sa udeľuje od roku 2024, pričom vznikla s cieľom pomôcť napraviť rodovú nerovnováhu vo vydavateľskom svete. V roku 2022 iba 26,5 percent kníh literatúry faktu recenzovaných v britských novinách napísali ženy a mužskí autori dominovali aj v etablovaných cenách za literatúru faktu.
Obe ceny sú dotované sumou 30.000 libier (34.764 eur) a sú určené pre autorky píšuce v angličtine bez ohľadu na krajinu svojho pôvodu.
Evansová mala na konte sedem nepublikovaných románov, kým počas pandémie choroby COVID-19 napísala román The Correspondent, ktorý bol vydaný v roku 2025.
Príbeh je rozprávaný formou listov bývalej právničky Sybil Van Antwerpovej adresovaných priateľom, rodine a známym spisovateľom. Román sa postupne dostal na zoznamy bestsellerov a stal sa obľúbeným titulom knižných klubov. V príprave je aj filmové spracovanie s Jane Fondovou v hlavnej úlohe.
Bývalá austrálska premiérka Julia Gillardová, ktorá predsedala porote v kategórii beletria, uviedla, že Evansovej román si „získal srdcia poroty“.
Doucetová, ktorá je renomovanou novinárkou a hlavnou zahraničnou korešpondentkou britskej stanice BBC, vo svojej knihe približuje personál a hostí kedysi prestížneho hotela Inter-Continental v Kábule a tým vytvára mozaiku turbulentných dejín Afganistanu.
Poslankyňa britskej Labouristickej strany Thangam Debbonaireová, ktorá viedla porotu v kategórii literatúry faktu, označila túto knihu za „dokonalé dielo naratívnej literatúry faktu“ vychádzajúce z dlhoročnej novinárskej práce.
Cenu za beletriu, založenú v roku 1996, v minulosti získali napríklad Zadie Smithová, Tayari Jonesová či Barbara Kingsolverová. Cena za literatúru faktu sa udeľuje od roku 2024, pričom vznikla s cieľom pomôcť napraviť rodovú nerovnováhu vo vydavateľskom svete. V roku 2022 iba 26,5 percent kníh literatúry faktu recenzovaných v britských novinách napísali ženy a mužskí autori dominovali aj v etablovaných cenách za literatúru faktu.