Bratislava 28. novembra (TASR) - Asociácia slovenských kameramanov (ASK) v utorok v Bratislave odovzdá ceny Kamera 2023. Podujatie sa uskutoční po štvorročnej prestávke spôsobenej pandémiou. O víťazoch v siedmich kategóriách rozhodovala medzinárodná porota. Cenu za celoživotné dielo kameramana odovzdá ASK Jurajovi Galvánekovi. Cenu za technologický prínos sa rozhodli udeliť in memoriam Robertovi Hardónyimu. TASR o tom informovala PR manažérka Martina Hornová.



Spresnila, že vzhľadom na prestávku vo vyhlasovaní ocenení sa do súťaže mohli tentoraz prihlásiť diela s dátumom výroby posledných štyroch rokov. "Pandémia ovplyvnila množstvo filmových výrob. Hodnotiť v akejkoľvek súťaži z toho mála, čo sa točiť dalo, by nebolo korektné voči všetkým tým, ktorých naplánované projekty boli odložené či úplne zrušené," hovorí prezidentka ASK Lucia Zavarčíková. Novou podmienkou bol limit jedného diela na jedného kameramana v kategóriách krátkeho filmu, reklamy, videoklipu a študentského filmu. Výnimku tvoria hrané a dokumentárne filmy, kde bol limit dva filmy na jedného kameramana.



Na Hlavnú cenu Kamera 2023 - hraná tvorba sú nominovaní Adam Mach za kameramanský výkon v dráme Obeť, Martin Žiaran za film Správa a Peter Bencsík za snímku Piargy.



Cenu za televízny seriál môžu získať kameramani Maroš Žilinčan za prácu na sérii Einstein, Martin Žiaran za minisériu Herec a Nick Kollár za Kriminálku Kraj.



Víťazov spomedzi nominovaných vybrala medzinárodná porota. Okrem prezidentky ASK Lucie Zavarčíkovej ju tvoria prodekan pre technológie a rozvoj filmovej a televíznej fakulty VŠMU Richard Žolko, maďarsko-rumunská filmová režisérka Cristina Grosan a kameramanská dvojica z USA - Nicole Hirsch Whitaker a James Whitaker.



Cenu za celoživotné dielo kameramana tento rok odovzdajú Jurajovi Galvánekovi. Medzi jeho najznámejšie filmy patria predovšetkým tie, ktoré vznikli v spolupráci s Janom Švankmajerom - Prežiť svoj život (2010), Šílení (2005) či Otesánek (2000). Cenu za technologický prínos sa ASK rozhodla tento rok udeliť in memoriam Robertovi Hardónyimu.



Na ceny Kamera 2023 bolo prihlásených 108 diel, z toho 22 celovečerných, 18 dokumentárnych, 21 krátkych, 18 študentských, šesť seriálov, desať reklám a 13 videoklipov. Ocenenie udeľuje ASK každé dva roky.